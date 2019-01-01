Selon une étude du Zuora, plus de la moitié des entreprises par abonnement affirment ne pas avoir été impactées au niveau des taux de souscription et 22,5 % connaissent même une accélération du nombre d’abonnés.

En Europe, l’abonnement a le vent en poupe. En 2019, 85 % de consommateurs européens ont souscrit à au moins un abonnement. De ce fait, passer sur l’abonnement permet aux entreprises de se positionner sur le marché.

Une opportunité se présente avec l’abonnement, car ce dernier permet de fidéliser le client sur le long-terme. La récurrence des revenus générée par l’abonnement permet aux entreprises de fluidifier leurs encaissements et d’anticiper la gestion de leur trésorerie, qui est le nerf de la guerre pour toutes entreprises.

Notre expert des paiements, Henri Huet, aborde ce sujet en 5 minutes en répondant à vos questions sur le business par abonnement.