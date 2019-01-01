Se libérer des banques

Wanna est une plateforme de crédit à la consommation B2C exclusivement en ligne. Elle est filiale à 100 % de Fintonic, une place de marché en ligne qui met en relation les consommateurs et les entreprises avec des options de financement personnalisé.

Le succès des prêteurs repose sur un prélèvement fiable des remboursements mensuels. De plus, une entreprise numérique à forte croissance telle que Wanna doit être en mesure de faire évoluer ses processus sans augmenter ses coûts.

« Le prélèvement est une solution de paiement naturelle, car presque tout le monde possède un compte bancaire, mais tout le monde ne possède pas, ou ne souhaite pas utiliser, une carte bancaire », déclare Sergio Sanchez, directeur des opérations chez Fintonic.

« Il y a un an encore, nous utilisions les services de prélèvement de notre banque, mais leurs processus inflexibles et leur technologie plus ancienne devenaient problématiques au fil de notre croissance. Nous avons commencé à rechercher un partenaire plus adapté à l’ère numérique. Et nous avons trouvé GoCardless. »

Un partenaire flexible

En tant qu’entreprise numérique connaissant une évolution rapide, avoir des partenaires flexibles et transparents est un facteur important pour Wanna. Prélever des paiements avec leur banque signifiait devoir adapter leur activité aux règles de la banque, car il n’y avait aucune flexibilité, peu d’assistance et encore moins de collaboration.

« Cela se résumait à ‘voici les fichiers que vous devez envoyer et voici ce que vous recevrez. C’est le processus, point final’ », explique Sergio. « Lorsque nous avions besoin d’assistance, nous ne savions jamais quand nous aurions une réponse et nous ne parvenions jamais à parler à la bonne personne au téléphone. »

La relation avec GoCardless est exactement à l’opposé.

« Avec GoCardless, nous avons le sentiment d’avoir un véritable partenaire », ajoute Sergio. « Ils comprennent notre activité et sont capables de s’adapter à nos processus, ce qui est inestimable pour notre évolutivité. De plus, nous obtenons toujours une réponse très rapide de GoCardless en cas de besoin. La communication est régulière et les délais pour résoudre un quelconque problème sont toujours transparents. »

Plus de temps pour le développement des produits

L’assistance n’est pas la seule chose plus rapide avec GoCardless. L’argent arrive plus vite sur le compte et le temps que l’équipe consacrait à gérer les processus bancaires peut maintenant être beaucoup mieux mis à profit.

« Nous sommes payés deux fois plus vite avec GoCardless qu’avec notre banque », souligne Sergio. « L’argent arrive sur notre compte en 24 heures, contre 48 auparavant. Nous estimons en outre qu’il faut environ trois fois moins de personnes pour traiter les paiements, ce qui libère du temps pour notre développement de produits. »

Wanna bénéficie également d’un accès à un responsable du succès client GoCardless dédié. Celui-ci est une source régulière d’informations pertinentes sur les paiements et le marché.

« Nous recevons des rapports quotidiens et hebdomadaires sur différents paramètres concernant la santé et les performances de nos paiements », déclare Sergio. « Notre équipe des paiements fait aussi régulièrement le point avec notre responsable du succès client GoCardless dédié afin d’échanger sur de nouvelles idées ou opportunités. C’est une collaboration très étroite. »

L’effet « waouh »

L’expansion à l’international est un élément clé des objectifs de croissance de Wanna, et pour cela, ils ont besoin d’un partenaire de paiements fiable avec une portée mondiale. GoCardless s’est immédiatement démarqué.

« Nous avons parlé à un prestataire qui ne pouvait pas nous suivre sur le développement international et à un autre qui ne possédait pas sa propre technologie », précise Sergio. « Mais lorsque je suis arrivé sur le site Web de GoCardless, j’ai pensé ‘Waouh, ils ont l’expérience, la technologie et la portée dont nous avons besoin’. »

À partir de là, les choses sont allées très vite. Un rendez-vous fut organisé dans les 24 heures suivant le premier e-mail envoyé par Sergio, et à peine un mois plus tard, Wanna recevait ses paiements avec GoCardless. L’intégration en elle-même prit moins d’une semaine.

Pour Sergio, une telle réussite fut possible grâce à l’expérience du développeur et à la collaboration étroite entre deux équipes talentueuses. « GoCardless a une équipe de personnes exceptionnelles qui ont travaillé très étroitement avec nous, et les documents ainsi que les échanges ont toujours été très clairs », ajoute Sergio.

Aujourd’hui, Wanna collecte environ 3000 paiements par mois, dont 90 % par prélèvement. La société utilise l’intégration de GoCardless avec la plateforme de gestion Tadosi, qui permet également le prélèvement d’autres types de paiements.

« L’intégration entre GoCardless et Tadosi signifie que nous pouvons accepter et gérer tous nos paiements depuis la même plateforme », précise Sergio. « C’est la même intégration et la même technologie. »

Appuyer sur le bouton de la croissance

Grâce à GoCardless, la voie vers l’expansion mondiale est désormais beaucoup plus dégagée.

« Avec GoCardless, nous n’aurons ni besoin de changer de compte bancaire ni d’intégrer de nouveaux processus une fois présents sur la scène internationale », souligne Sergio. « C’est un peu comme s’il nous suffisait d’appuyer sur un bouton dès que nous serons prêts à nous lancer sur un nouveau marché. »

Sergio ajoute que cela ne fait que renforcer le sentiment de sécurité qui vient d’avoir GoCardless comme partenaire. Et ce sentiment se résume à trois facteurs.

« Premièrement, la technologie de GoCardless est vraiment excellente », dit-il. « Deuxièmement, leur équipe travaille étroitement avec nous et nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Et troisièmement, tout ce que fait GoCardless est fait rapidement : de l’intégration au prélèvement des paiements en passant par l’assistance en cas de besoin. »