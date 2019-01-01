Orus propose des solutions d’assurance professionnelle conçues pour les entrepreneurs, les indépendants et les petites entreprises. En simplifiant un sujet souvent perçu comme complexe, Orus permet à ses clients de consacrer toute leur énergie au développement de leur activité.

« Notre objectif est de rendre l’assurance simple et totalement transparente », explique Axel Compain, directeur finance et stratégie. « Nous modernisons l’assurance professionnelle grâce à une expérience client à la hauteur des attentes d’aujourd’hui, dans un secteur qui a peu évolué au cours de la dernière décennie. »

Depuis 2024, Orus s’appuie sur GoCardless pour prélever les primes d’assurance de ses clients par prélèvement SEPA. En associant un excellent taux de réussite des paiements à des frais de transaction réduits, GoCardless permet à Orus d’optimiser ses revenus.

Les limites de leur ancien prestataire de paiement

Orus prélève les primes d’assurance de ses clients sur une base mensuelle ou annuelle. Son modèle économique repose sur une commission perçue sur les polices souscrites auprès d’autres assureurs. Une solution de paiement à la fois fiable et peu coûteuse est donc essentielle. Or, le précédent prestataire n’était pas expert du prélèvement SEPA.

Leur infrastructure SEPA n’était pas à la hauteur, ce qui a posé plusieurs problèmes. Nous cherchions à réduire le nombre d’échecs de paiement, mais leur solution ne proposait aucune relance automatique. Elle ne permettait pas non plus de distinguer un rejet de paiement d’un simple échec lié à des fonds insuffisants. Chaque échec était ainsi traité comme un rejet de paiement, ce qui nous coûtait 7,50 € par transaction.

Réduire les échecs tout en maîtrisant les coûts

En comparant les différentes solutions disponibles, Axel a rapidement identifié GoCardless comme la solution permettant à Orus de limiter les échecs de paiement tout en réduisant ses coûts de transaction.

« GoCardless est un expert du prélèvement SEPA qui comprend réellement les besoins des entreprises, et leur technologie a été conçue autour de ces besoins », indique Axel.

Parmi ces outils figure Success+, qui s’appuie sur l’intelligence des paiements pour relancer automatiquement les paiements échoués au moment le plus opportun. Cette fonctionnalité a permis à Orus de récupérer davantage de ces paiements, sans aucune intervention de la part de son équipe.

Success+ est une fonctionnalité particulièrement performante qui réduit les échecs de paiement autant que possible. Grâce à elle, nous avons récupéré 38 % des paiements échoués, soit plus d’un million d’euros de revenus.

Même si un paiement échoue, le coût est bien moindre, car les échecs sont correctement identifiés.

« La plupart des paiements échouent en raison de fonds insuffisants », explique Axel. « Les véritables rejets de paiement ne représentent qu’une infime proportion — entre 0,3 % et 0,5 %. Nous évitons donc beaucoup plus souvent les frais de 7,50 €. De plus, GoCardless inclut un quota de rejets de paiement sans frais avant toute facturation. »

Un taux de résiliation inférieur à celui des paiements par carte

Même si Orus continue d’accepter les paiements par carte pour offrir davantage de flexibilité, 70 % de ses 60 000 clients règlent déjà leurs primes via GoCardless. Un chiffre qu’Axel souhaite voir progresser, car les clients qui utilisent le prélèvement SEPA présentent un taux de résiliation inférieur.

« Nous avons constaté que le taux d’impayés est un indicateur du taux de résiliation », souligne Axel. « Lorsqu’un client ne paie pas, nous mettons fin à son contrat, mais notre priorité est de maintenir un taux de résiliation minimal. Et la différence entre les paiements par prélèvement SEPA et par carte est nette : le taux de résiliation est bien plus élevé chez les clients qui paient par carte. C’est ce qui nous a convaincus d’encourager davantage l’adoption du prélèvement SEPA. »

Une API conçue pour les développeurs

Grâce à l’API GoCardless, Orus a intégré la solution directement à ses systèmes de facturation et de gestion financière, afin de construire une infrastructure de paiement répondant précisément à ses besoins.

« Grâce à l’API GoCardless, nous pouvons créer les intégrations nécessaires pour suivre et analyser les performances de nos paiements », indique Axel. « C’est une API que nos développeurs apprécient beaucoup. L’intégration initiale a été simple et ne nécessite pratiquement aucune maintenance. »

Nous n’avons jamais intégré directement l’API d’une grande banque, mais nous savons que cela aurait été bien plus complexe. Avec GoCardless, un seul développeur a réalisé l’intégration en deux semaines, sans difficulté.

Un partenaire de croissance

Au-delà d’une plateforme de paiement fiable et performante, GoCardless est devenu un véritable partenaire stratégique pour Orus.

« Notre responsable de compte chez GoCardless a pris le temps de comprendre notre activité et nos objectifs. Cela nous a permis de construire un partenariat solide inscrit dans la durée », explique Axel.

« Nous connaissons une forte croissance : notre volume de paiements double chaque année, et GoCardless accompagne cette montée en puissance. Ensemble, nous avons défini des conditions commerciales qui reflètent notre potentiel et s’adaptent à notre phase de croissance. C’est un véritable partenariat gagnant-gagnant. »