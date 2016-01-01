Fondé en 2016, ilek est le premier fournisseur d'électricité verte et de gaz bio sous format marketplace. Ce colauréat du Prix Selectra du Meilleur fournisseur d'énergie verte 2019 donne la possibilité aux particuliers de consommer directement leur énergie auprès de producteurs indépendants d'origine française.

Chaque producteur fixe son prix et il n'y a aucun frais d'entrée. Le changement de fournisseur peut se faire directement sur le site d'ilek, en quelques clics rapides.

Prélèvement automatique, une solution déjà reconnue

Avant la création d’ilek, d’autres sociétés s’étaient déjà lancées dans la production d’électricité verte. Julien savait qu’une tendance se dégageait :

« Le prélèvement automatique constitue la forme de paiement privilégiée par l’ensemble du secteur. »

Lorsqu’ilek a proposé à son tour la vente d’énergies renouvelables aux particuliers, cette forme de paiement s’est imposée d’elle-même.

« C’est la solution privilégiée par les utilisateurs. », confirme le jeune homme.

GoCardless, une facilité d’intégration maximale

Julien et son équipe souhaitaient certes suivre les préférences de leurs clients, mais il fallait également que la solution retenue puisse se mettre en place rapidement sous format API. Puisque c’était possible avec GoCardless, ilek n’a pas hésité longtemps avant de nous choisir !

Mais ce n’est pas le seul facteur déterminant à avoir pesé dans la balance. « Nous voulions aussi que ce soit entièrement digitalisé, que le client n’ait pas à envoyer un mandat papier signé à ilek. » explique le co-fondateur de la société. En passant par GoCardless, la société trouve une fois de plus satisfaction. Tout se fait de manière dématérialisée, soulageant tout le monde – ilek et ses clients – de l’envoi de papiers ou d’e-mails. Pour chaque partie, cela signifie donc un gain de temps significatif.

« Cela a été intégré directement sous le tunnel de souscription, pour récupérer le mandat SEPA signé électroniquement. ». Les clients n’envoient plus de RIB et ne sont plus tenus d’actualiser leur paiement mensuellement.

Petite cerise esthétique sur le gâteau électronique : en passant par la solution de GoCardless, ilek s’est donné les moyens d’offrir à ses internautes une page de paiement complètement à leur image. Et ce faisant, la société a pu conserver une interface simple d’utilisation, comme elle le souhaitait.

Une visibilité améliorée

L’inconvénient des cartes bancaires réside dans l’attente qui existe, pour les sociétés, entre le moment où le client effectue son règlement, et celui où elles peuvent détecter les éventuelles erreurs. Ainsi, là où, avec un autre moyen de paiement, le client se trouve tout de même débité, GoCardless autorise une rectification immédiate.

« L’équipe au service clients peut voir en temps réel l’ensemble des paiements lancés sur GoCardless, explique Julien. Elle peut les annuler en cas d’erreur et avoir une visualisation en temps réel de tous les paiements intégrés à notre CRM. » Grâce à cette fonctionnalité, ilek n’est plus obligé d’attendre les lancements quotidiens.

« C’est un point hyper important d’avoir cette visibilité » conclut le co-fondateur.

Lancement d'une nouvelle offre

Grâce à l'intégration GoCardless, on a pu très rapidement lancer une nouvelle offre !

En 2016, ilek a lancé la partie électricité verte. Aujourd'hui, la société a pu lancé une nouvelle offre : le gaz bio. L'intégration de GoCardless a permis à ilek de lancer cette nouvelle offre très rapidement. Pour la partie de paiement, il suffisait tout simplement de dupliquer le sujet de l'électricité verte au sujet du gaz bio.