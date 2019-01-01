LE PRÉLÈVEMENT DES PAIEMENTS TOURNE ROND POUR BIKE CLUB GR CE À GOCARDLESS

Bike Club est un service à facturation mensuelle qui permet aux parents de louer un vélo pour leur enfant et de l’échanger au fur et à mesure que celui-ci grandit, leur évitant ainsi des achats successifs. Avec 40 000 vélos en location, il s’agit du plus grand réseau de location de vélos pour enfants au monde, et du deuxième service de location de vélos pour tous.

« Bike Club est une entreprise d’économie circulaire, elle est totalement flexible et durable, » souligne le CEO de la société, James Symes. « Nous avons des dizaines de milliers de membres à travers le Royaume-Uni qui évitent la production de tonnes de déchets. »

Dès la naissance du concept du Bike Club, James et son équipe savaient que les paiements seraient un point de contact clé pour les clients ainsi qu’un élément fondamental de leur expérience. « Nous savions que pour que tout fonctionne, cette solution se devait d’être aussi simple et fluide que possible - pour nous et pour nos clients, » déclare James.

Mission accomplie pour les paiements. Du lancement à l’expansion

En tant que start-up active aux ressources limitées, Bike Club avait avant tout besoin d’un système de paiement rentable, robuste et fiable. Au fil des multiples tours de financement, l’entreprise dut également prouver aux investisseurs qu’ils pouvaient avoir confiance en l’efficacité et en la résilience de ses opérations.

« Une banque conventionnelle nous proposa son système de prélèvement, mais la solution de GoCardless fut choisie haut la main, » explique James Symes. « Elle était moins chère, facile à utiliser et à installer, et incroyablement simple à intégrer à notre parcours client. Le rôle de GoCardless en tant que prestataire de paiements ne fut remis en cause à aucun moment lors de tours de financement. »

Aujourd’hui, la base clientèle de Bike Club est encore plus conséquente et sa croissance ne faiblit pas. La majeure partie des clients règlent via GoCardless, et la plateforme permet de réaliser des économies significatives en matière de frais généraux.

« Nous prélevons des dizaines de milliers de paiements par mois, et 90 % de notre revenu est traité par GoCardless, » précise James.« GoCardless nous permet d’économiser environ trois ETP par an, ce qui représente dans les 100 000 £ en frais généraux. C’est un partenaire d’affaires absolument inestimable, car sans eux, notre activité existerait à peine. »

Mission accomplie pour les paiements. Du lancement à l’expansion

En tant que start-up active aux ressources limitées, Bike Club avait avant tout besoin d’un système de paiement rentable, robuste et fiable. Au fil des multiples tours de financement, l’entreprise dut également prouver aux investisseurs qu’ils pouvaient avoir confiance en l’efficacité et en la résilience de ses opérations.

« Une banque conventionnelle nous proposa son système de prélèvement, mais la solution de GoCardless fut choisie haut la main, » explique James Symes. « Elle était moins chère, facile à utiliser et à installer, et incroyablement simple à intégrer à notre parcours client. Le rôle de GoCardless en tant que prestataire de paiements ne fut remis en cause à aucun moment lors de tours de financement. »

Aujourd’hui, la base clientèle de Bike Club est encore plus conséquente et sa croissance ne faiblit pas. La majeure partie des clients règlent via GoCardless, et la plateforme permet de réaliser des économies significatives en matière de frais généraux.

« Nous prélevons des dizaines de milliers de paiements par mois, et 90 % de notre revenu est traité par GoCardless, » précise James.« GoCardless nous permet d’économiser environ trois ETP par an, ce qui représente dans les 100 000 £ en frais généraux. C’est un partenaire d’affaires absolument inestimable, car sans eux, notre activit�é existerait à peine. »

Vers une expansion mondiale de Bike Club… et de ses paiements

Avec le marché international en ligne de mire, James attache une grande importance à nouer des liens stratégiques avec des partenaires qui pourront soutenir Bike Club au fil de l’évolution de ses besoins.

« Nous sommes ravis que GoCardless puisse prélever des paiements internationaux dans de multiples devises, car cela nous donne l’assurance de les savoir à nos côtés pour notre expansion globale, » ajoute James. « Nous avons déjà mis en place des milliers de mandats de prélèvement, et parfois plusieurs centaines par jour, de façon simple et fiable, et nous n’avons jamais eu la moindre question ni le moindre commentaire sur GoCardless. C’est incontestablement le meilleur feedback que l’on puisse avoir pour un système de paiement. »

Cette expérience client transparente se retrouve également en interne, du côté opérationnel, ce qui permet à James et à son équipe de se consacrer sur l’amélioration continue de leur activité et de la valeur proposée à leurs clients.

« Le niveau de service chez GoCardless est vraiment très élevé, et notre équipe des paiements adore leur solution qui nécessite un minimum de formation avant de pouvoir être utilisée pour optimiser la façon dont nous accompagnons nos membres, » déclare James. « Nous savons que GoCardless va continuer d’innover dans le domaine des paiements, et la valeur qu’ils apportent à notre activité ne fera que croître. Nous avons hâte de découvrir les avantages de la fonction Instant Bank Pay, ainsi que de la future fonctionnalité de lutte contre la fraude. »

« En tant que chef d’entreprise, GoCardless me donne la tranquillité d’esprit dont j’ai besoin. Je ne me réveille jamais au beau milieu de la nuit en me faisant du souci pour les paiements. » Et James de conclure : « Je sais que GoCardless sera présent chaque jour de l’année pour que notre activité continue sur sa lancée. »