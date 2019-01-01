Ce ne sont pas moins de 10 000 professionnels et 500 000 clients particuliers qui accordent leur confiance à Ad Tyres International lorsqu'il s'agit d'acheter des pneus sur internet. Parce qu'il a « eu l'opportunité de [se] lancer dans le e-commerce pneumatique, [qu’il avait] tous les moyens financiers, techniques et humains pour le faire », Hugo Lacasse a pris sa place sur le marché.

Ambitieux tant pour lui que pour ses équipes, il prévoit d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 (contre 150 en 2018). Pour y parvenir, il affiche des prix aussi attractifs que possible pour ses clients. Autant dire que GoCardless risque d'avoir du pain sur la planche !

Un gain de temps à chaque étape

Hugo et son équipe connaissent des journées chargées. Grâce à la facilité d'accès de l'API, Ad Tyres International a pu l'intégrer et collecté ses premiers paiements en seulement une journée. Depuis, Hugo se félicite d'avoir choisi GoCardless.

C'est un plaisir d'utiliser GoCardless, car tout fonctionne !

Gagner du temps au moment de l'installation, c'est bien, et gagner encore en utilisant effectivement les services, c'est encore mieux ! Le président d'Ad Tyres International ferait presque rougir les équipes de GoCardless lorsqu'il ajoute, « Votre technologie et votre offre commerciale sont des millénaires en avance ! »

L'exemple d'Ad Tyres International et d'Hugo prouvent que GoCardless constitue la solution parfaite pour encaisser des paiements réguliers de la part de ses clients. Ceux-ci n'entrent leurs coordonnées bancaires qu'une seule fois, et eux aussi gagnent alors un temps précieux.

Le gain de temps est énorme. C'est sans aucune comparaison avec les services d'une banque.

Un service à la hauteur de sa réputation

Hugo LACASSE, ayant découvert GoCardless grâce à la notoriété dont la solution de paiement bénéficie, ses services se devaient d'être à la hauteur. Heureusement, le défi a été relevé haut la main ! Si ce sont principalement la tarification claire et la simplicité d'accès qui ont séduit Hugo, les avantages qu'y voit Ad Tyres International revêtent plusieurs formes : « onboarding rapide, API au top, réconciliation parfaite, reversement rapide… Que demander de mieux ? », se demande Hugo. La solution lui plaît vraiment, et il n'hésite pas à la recommander à son réseau, « toujours et systématiquement ».

Un dernier commentaire à ajouter, Hugo ?