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Quoi de neuf - Été 2024

MISES Á JOUR PRODUITS

Ne manquez rien des dernières actualités et lancements produits de GoCardless. 

Des outils de reporting intuitifs pour suivre l’évolution de votre trésorerie aux paiements plus rapides, plus sûrs et plus fiables, découvrez tout ce qui vient de sortir.

Voir les nouveautés

Quoi de neuf dans le tableau de bord?

Nouveau : Des outils de reporting intuitifs

Grâce aux nouveaux outils de reporting désormais disponibles dans votre tableau de bord, garder un œil sur vos revenus est plus simple que jamais. Vous pouvez concentrer vos efforts là où votre entreprise en a le plus besoin. 

  • Visualisez les paiements collectés, le total des gains et les tentatives de paiement échouées en un lieu 

  • Identifiez les domaines à risques et les opportunités de croissance grâce à des données mises à jour quotidiennement

  • Finis les téléchargements inutiles, accédez aux analyses de trésorerie directement dans votre tableau de bord

Découvrir reporting

Nouveau : Payer petit à petit avec les paiements échelonnés

Offrez à vos clients encore plus de flexibilité de paiement, en leur permettant de fractionner un gros montant en plusieurs petits versements 

  • Diversifiez votre clientèle (et vos sources de revenus) grâce à des moyens de paiement souples 

  • Personnalisez l’expérience client avec des plans de paiement sur mesure 

  • Bénéficiez de paiements sereins grâce à la collecte automatique une fois qu'un plan de paiement échelonné a été mis en place.

Tester les paiements échelonnés

Les codes QR pour encaisser en un clin d’œil

Collectez des paiements en personne ou ajoutez un nouveau client  où que vous soyez grâce aux codes QR, désormais disponibles dans le tableau de bord GoCardless. 

  • Encaissez de n’importe où en imprimant ou en téléchargeant votre code QR

  • Prélevez des paiements instantanément, sans que vos clients n’aient besoin de s’inscrire 

  • Ajoutez de nouveaux clients en toute simplicité

Tester les codes QR

Et quoi d’autre ?

Encore plus de nouveautés pour accélérer, sécuriser et simplifier les paiements.

Mises à jour Instant Bank Pay

Suivez vos clients là où ils se trouvent en leur offrant une expérience fluide qui couvre encore plus de banques en Europe.

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L’authentification à deux facteurs (2FA)

Protégez votre entreprise et vos clients contre les cyberattaques et les violations de données grâce à l'authentification à deux facteurs.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.