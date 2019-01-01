Grâce aux nouveaux outils de reporting désormais disponibles dans votre tableau de bord, garder un œil sur vos revenus est plus simple que jamais. Vous pouvez concentrer vos efforts là où votre entreprise en a le plus besoin.

Visualisez les paiements collectés, le total des gains et les tentatives de paiement échouées en un lieu

Identifiez les domaines à risques et les opportunités de croissance grâce à des données mises à jour quotidiennement

Finis les téléchargements inutiles, accédez aux analyses de trésorerie directement dans votre tableau de bord