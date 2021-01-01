90 % d’avis 5 étoiles sur G2. Nos clients aiment la façon dont nous simplifions la collecte des paiements. Faites-vous payer sans tracas et concentrez-vous sur le business.

« GoCardless s’est parfaitement intégré à Zuora, notre solution de facturation des abonnements. Nous pouvons suivre nos paiements en temps réel, facilitant ainsi le cash et credit management pour notre équipe, et permettant un gain de temps et d’administration.»

Mong-Trang Sarrazin, directrice financière, Doctolib