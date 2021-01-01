Paiements internationaux
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« 80 % de nos clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless, et en plus, il s’agit du moyen de paiement qui enregistre le taux de réussite le plus élevé »
Pierre Chabert, CFO & Co-fondateur chez Mobile Club
« GoCardless respecte nos délais de facturation et accélère véritablement le prélèvement des fonds. La possibilité de gérer notre flux de trésorerie au quotidien et d’améliorer nos délais de paiement est essentielle pour nous. »
Anthony Cloerec, chef du service financier, Matera
« 80 % de nos clients paient par prélèvement SEPA grâce à GoCardless, et en plus, il s’agit du moyen de paiement qui enregistre le taux de réussite le plus élevé »
Pierre Chabert, CFO & Co-fondateur chez Mobile Club
« GoCardless respecte nos délais de facturation et accélère véritablement le prélèvement des fonds. La possibilité de gérer notre flux de trésorerie au quotidien et d’améliorer nos délais de paiement est essentielle pour nous. »
Anthony Cloerec, chef du service financier, Matera
90 % d’avis 5 étoiles sur G2. Nos clients aiment la façon dont nous simplifions la collecte des paiements. Faites-vous payer sans tracas et concentrez-vous sur le business.
« GoCardless s’est parfaitement intégré à Zuora, notre solution de facturation des abonnements. Nous pouvons suivre nos paiements en temps réel, facilitant ainsi le cash et credit management pour notre équipe, et permettant un gain de temps et d’administration.»
Mong-Trang Sarrazin, directrice financière, Doctolib
De la configuration du compte à la vérification des clients, en passant par l’encaissement des paiements, nous faisons tout notre possible pour simplifier votre flux de travail.
Les clients affirment que démarrer avec GoCardless est un jeu d’enfant.
Croissance, efficacité ou moins de stress. Quels que soient vos objectifs de paiement, notre équipe vous assistera tout au long de votre parcours et vous aidera à concrétiser vos objectifs.
« Par rapport au virement bancaire, le prélèvement automatique offre un meilleur contrôle de la trésorerie puisque nous encaissons nous-mêmes l’argent, au lieu d’attendre que les clients nous transfèrent les fonds. »
Francis Saillard, directeur financier, PayFit
« GoCardless a divisé par trois à quatre le nombre d’heures passées par notre équipe à prélever des paiements auprès de nos clients. »
Keavin Moussole, COO, Talk
« Par rapport au virement bancaire, le prélèvement automatique offre un meilleur contrôle de la trésorerie puisque nous encaissons nous-mêmes l’argent, au lieu d’attendre que les clients nous transfèrent les fonds. »
Francis Saillard, directeur financier, PayFit
« GoCardless a divisé par trois à quatre le nombre d’heures passées par notre équipe à prélever des paiements auprès de nos clients. »
Keavin Moussole, COO, Talk
Notre équipe support a remporté un ECCCSA pour la Best Small Customer Service Team en 2021 (meilleure petite équipe support) récompensant le service exceptionnel fourni à des clients de 26 pays européens.
Nos experts en paiements sont là pour vous aider à être payé.