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Un moyen plus simple de collecter dons et paiements

Rejoignez les centaines d'organisations à but non-lucratif qui utilisent GoCardless pour collecter des dons ponctuels ou réguliers.

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Obtenez plus de chaque don

Les paiements uniques via Instant Bank Pay sont généralement 54 % moins chers que les transactions par carte en ligne.

Connectez-vous en toute sécurité

Aidez votre équipe à établir des relations avec les donateurs en connectant le prélèvement bancaire à vos systèmes de facturation et votre CRM.

Optimisez la conversion des payeurs

Un parcours simple avec autorisation sans friction. Même pas besoin de se souvenir de vos coordonnées bancaires!

Paiements directs sur votre compte bancaire

Grâce à Instant Bank Pay, les dons seront directement versés sur le compte bancaire de votre choix en un jour ouvrable seulement.

Comment GoCardless fonctionne pour les paiements mensuels récurrents?

Essayez Instant Bank Pay en faisant un don à The Trussell Trust

Essayez Instant Bank Pay et faites un don à The Trussell Trust, une organisation caritative qui soutient plus de 1 200 banques alimentaires avec pour mission de mettre fin à la faim et à l'insécurité alimentaire au Royaume-Uni. 100% de votre don ira à une association caritative.

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Head: L’association Framework augmente sa conversion de donateurs en ligne de 194 %

"Les changements rendus possibles par GoCardless - des frais moins élevés et des processus plus efficaces - nous permettent désormais de faire encore plus de bien avec l'argent que nous collectons."

Caroline Hannigan,

Supporter Engagement and Database Manager, Framework

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Chez GoCardless, nous comprenons à quel point il est important de faire en sorte que chaque don aille plus loin. Nous proposons un plan de tarification dédié aux associations à but non lucratif pour qu’elles puissent accéder aux outils de paiement dont elles ont besoin sans compromettre l'expérience des donateurs.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.