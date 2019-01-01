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Rejoignez les centaines d'organisations à but non-lucratif qui utilisent GoCardless pour collecter des dons ponctuels ou réguliers.
Les paiements uniques via Instant Bank Pay sont généralement 54 % moins chers que les transactions par carte en ligne.
Aidez votre équipe à établir des relations avec les donateurs en connectant le prélèvement bancaire à vos systèmes de facturation et votre CRM.
Un parcours simple avec autorisation sans friction. Même pas besoin de se souvenir de vos coordonnées bancaires!
Grâce à Instant Bank Pay, les dons seront directement versés sur le compte bancaire de votre choix en un jour ouvrable seulement.
Essayez Instant Bank Pay et faites un don à The Trussell Trust, une organisation caritative qui soutient plus de 1 200 banques alimentaires avec pour mission de mettre fin à la faim et à l'insécurité alimentaire au Royaume-Uni. 100% de votre don ira à une association caritative.
"Les changements rendus possibles par GoCardless - des frais moins élevés et des processus plus efficaces - nous permettent désormais de faire encore plus de bien avec l'argent que nous collectons."
Caroline Hannigan,
Supporter Engagement and Database Manager, Framework
Chez GoCardless, nous comprenons à quel point il est important de faire en sorte que chaque don aille plus loin. Nous proposons un plan de tarification dédié aux associations à but non lucratif pour qu’elles puissent accéder aux outils de paiement dont elles ont besoin sans compromettre l'expérience des donateurs.
Comment GoCardless fonctionne pour les paiements mensuels récurrents?
Les donateurs configurent leurs coordonnées de paiement en ligne, vous autorisant à encaisser les paiements par prélèvement. Personnalisez nos pages de paiement prédéfinies ou intégrez-les à votre paiement existant.
Proposez le choix et la flexibilité en permettant aux donateurs de fixer leurs propres dates de collecte et échéanciers de paiement.
Vos donateurs seront automatiquement informés au début du calendrier de paiement. Connectez GoCardless à votre logiciel de facturation ou d'abonnement pour gérer le processus via vos systèmes existants.
Gérez vos abonnements donateurs mensuels en quelques clics ou via vos systèmes existants.