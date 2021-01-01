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GoCardless & Ximi

Conçu pour les paiements récurrents

GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients.

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Finissez-en avec les retards de paiement

40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.

Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.

Facilitez l’encaissement des paiements

Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements. 

Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.

GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.

Des paiements prévisibles

Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.

Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.

Populaire auprès des payeurs

Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire. 

55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture. 

Comment ça marche

Encaissez automatiquement les paiements de vos factures

Paiements flexibles

Solution conçue pour les paiements récurrents – aussi bien les frais d’abonnement réguliers que les factures de montants différents à des clients réguliers.

Paiements internationaux

Encaissez des paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial de prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

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Représentations intelligentes Success+

Utilisez les données sur les paiements récurrents pour prédire puis éviter les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 76 % des paiements qui ont échoué.

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Des frais peu élevés et pas de frais cachés Une commission de 0,3 % supplémentaire s’applique aux transactions de plus de 2 000 €.

1 % + 0,20 € par transaction, plafonné à 2 €. C’est simple.

Des offres qui vous correspondent

Choisissez le forfait Standard sans frais mensuels, ou nos forfaits Plus et Pro pour profiter de fonctionnalités supplémentaires. Nous proposons également des offres personnalisées pour les plus grandes entreprises.

Des frais internationaux faibles

Si vous encaissez des paiements à l’international, 2 % de commission + 0,20 € par transaction vous seront facturés. Ceci comprend le change de devise et se base sur le taux de change réel.

Le taux de change réel

GoCardless utilise le taux de change réel fourni par Wise et vous offre la meilleure valeur que vous pouvez obtenir pour vos paiements internationaux.

 En avril, j’avais 10 000 € d’impayés. Maintenant que j’utilise l’éditeur de facture de Ohme et son intégration avec GoCardless, j’en ai 400. »

Benjamin Donteville, CEO, Scalability

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Créez un compte GoCardless et connectez-le à Ximi. Vous pouvez faire cela depuis l’onglet Intégration de vos Paramètres dans Ximi, ou depuis les liens fournis sur cette page.

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Ressources

  • Online support

  • 6 façons d’inciter vos clients finaux à utiliser GoCardless

  • [Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021

  • Cash Flow Academy

  • L'abonnement pour tout type d'entreprise : le cas de PayFit

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.