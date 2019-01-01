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GoCardless pour Storman
Synchronisez facilement vos paiements et suivez le détail de vos opérations en temps réel.
Isolez et suivez en temps réel vos transactions individuellement.
Mesurer les performances de votre activité en temps réel et comparez avec vos objectifs.
Synchronisez tous vos comptes en banque au même endroit. Suivez en temps réel vos entrées et sorties.
Simulez l’impact de scénarios sur votre trésorerie et analysez vos données avec des graphiques
"GoCardless est un outil simple et efficace, nous l’utilisons pour les paiements SEPA de la très grande majorité des abonnements mensuels et annuels de nos 3500 clients. Agicap est pour nous le complément idéal de la vue compta, et permet le pilotage opérationnel de la trésorerie, pour gérer au mieux notre croissance.
L'intégration des données GoCardless dans Agicap nous permet de récupérer toutes les transactions de manière journalière, pré-catégorisées, après une configuration initiale super simple. L'intégration rend possible la mise à jour continue du prévisionnel de notre chiffres d'affaires en complément de celle de nos dépenses, gérée par l’intégration bancaire."
Stéphane Delorme, co-fondateur, A World For Us
Créez un compte GoCardless et connectez-le à BoxPilote. Vous pouvez faire cela depuis l’onglet Intégration de vos Paramètres dans Upflow, ou depuis les liens fournis sur cette page.