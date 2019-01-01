Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
GoCardless pour Recurly
La plateforme d’abonnement qui crée tout un éventail de possibilités avec GoCardless
Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.
Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.
Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.
Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement
« Notre philosophie donne la priorité aux clients. Aussi, si les clients s’attendent à avoir le choix (par exemple utiliser une imprimante ou en posséder une), nous voulons que nos services et nos expériences reflètent cela, explique Mauro. Et nous avons découvert dans l’année du lancement de ReadyPrint l’importance que les clients accordent au choix de leurs moyens de paiement, autant que pour leurs services. »
Mauro Bartoletti, Directeur des programmes numériques, Epson
La seule solution de gestion de la facturation et des abonnements conçue pour le SaaS B2B
Découvrez comment GoCardless collabore avec Recurly
Comment ça marche