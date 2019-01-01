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GoCardless pour Recurly

Automatisez les abonnements à grande échelle

La plateforme d’abonnement qui crée tout un éventail de possibilités avec GoCardless

Révolution des paiements par abonnement dans le monde

Réduction du churn client

Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.

Tarification transparente

Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.

Encaissement des paiements internationaux

Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.

Source de données unique (SSOT)

Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement

Utilisé en toute confiance par 70 000 entreprises dans le monde

Découvrez comment GoCardless collabore avec Recurly

Comment ça marche

« Notre philosophie donne la priorité aux clients. Aussi, si les clients s’attendent à avoir le choix (par exemple utiliser une imprimante ou en posséder une), nous voulons que nos services et nos expériences reflètent cela, explique Mauro. Et nous avons découvert dans l’année du lancement de ReadyPrint l’importance que les clients accordent au choix de leurs moyens de paiement, autant que pour leurs services. »

Mauro Bartoletti, Directeur des programmes numériques, Epson

Ressources

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La seule solution de gestion de la facturation et des abonnements conçue pour le SaaS B2B

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.