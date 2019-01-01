« Notre philosophie donne la priorité aux clients. Aussi, si les clients s’attendent à avoir le choix (par exemple utiliser une imprimante ou en posséder une), nous voulons que nos services et nos expériences reflètent cela, explique Mauro. Et nous avons découvert dans l’année du lancement de ReadyPrint l’importance que les clients accordent au choix de leurs moyens de paiement, autant que pour leurs services. »