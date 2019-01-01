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GoCardless & Purse

Enrichir le catalogue de Purse avec les paiements par prélèvement

Purse offre à ses marchands de nombreuses solutions de paiement, dont les prélèvements de Gocardless, afin de les accompagner sur les parcours de paiement récurrents (abonnement, programme de fidélité…)

Révolution des paiements par abonnement dans le monde

Encaissement des paiements internationaux

Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.

Tarification transparente

Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.

Source de données unique (SSOT)

Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement

Réduction du churn client

Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.

Faites du paiement un acteur clé de votre croissance

Nous transformons le paiement en une expérience mémorable.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.