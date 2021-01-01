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GoCardless pour Piano
Les abonnements en ligne sont en plein essor ; utilisez le meilleur moyen de paiement pour convertir et conserver les clients
GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %*. En utilisant GoCardless dans Dynamics 365 Business Central, vous n’avez plus d’étapes de rapprochement manuel et d’allées et venues entre différents systèmes.
Les entreprises sont payées 47 %* plus rapidement avec GoCardless. Augmentation automatique des paiements dans Business Central, amélioration garantie du flux de trésorerie, plus besoin de relancer les clients pour être payé, réduction des coûts liés au recouvrement.
Ajoutez vous-même GoCardless à votre instance Business Central via AppSource avec l’aide de nos guides, ou contactez votre partenaire Microsoft.
Accédez au réseau mondial de prélèvement bancaire de GoCardless, qui couvre plus de 30 pays via huit systèmes de prélèvement, réunis en une seule plateforme et une seule intégration.
Beverly Tu, Directrice de la croissance e-commerce chez DocuSign
« Nous voulons offrir des méthodes de paiement simples et faciles à tous nos clients lorsqu’ils achètent DocuSign. Rajouter GoCardless à notre combinaison de méthodes nous permet d’avoir des taux de conversion encore meilleurs. »
Finissez-en avec les retards de paiement
Comment ça marche
Découvrez comment GoCardless s’intègre à Dynamics 365 Business Central