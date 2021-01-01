Paiements internationaux
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GoCardless & Pennylane
Prélevez automatiquement vos clients depuis Pennylane, la solution tout-en-un pour gérer les finances et la comptabilité de votre entreprise, grâce à l'intégration avec GoCardless.
40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.
Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.
Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements.
Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.
GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.
Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.
Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.
Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire.
55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture.
Solution conçue pour les paiements récurrents – aussi bien les frais d’abonnement réguliers que les factures de montants différents à des clients réguliers.
Encaissez des paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial de prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.
Utilisez les données sur les paiements récurrents pour prédire puis éviter les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 76 % des paiements qui ont échoué.
Des frais peu élevés et pas de frais cachés Une commission de 0,3 % supplémentaire s’applique aux transactions de plus de 2 000 €.
Choisissez le forfait Standard sans frais mensuels, ou nos forfaits Plus et Pro pour profiter de fonctionnalités supplémentaires. Nous proposons également des offres personnalisées pour les plus grandes entreprises.
Si vous encaissez des paiements à l’international, 2 % de commission + 0,20 € par transaction vous seront facturés. Ceci comprend le change de devise et se base sur le taux de change réel.
GoCardless utilise le taux de change réel fourni par Wise et vous offre la meilleure valeur que vous pouvez obtenir pour vos paiements internationaux.
Créez un compte GoCardless et connectez-le à Pennylane. Vous pouvez faire cela depuis l’onglet Intégration de vos Paramètres dans Pennylane, ou depuis les liens fournis sur cette page.
Comment ça marche
Sélectionnez un client et envoyez-lui un lien depuis votre compte Pennylane.
Il saisit ses coordonnées bancaires en ligne en toute sécurité, vous autorisant à prélever des paiements depuis son compte bancaire.
Choisissez GoCardless comme moyen de paiement pour les factures. Le paiement est planifié automatiquement à la date d’échéance de la facture.
GoCardless prévient le client que le paiement est dû et débite son compte bancaire sous 3 jours ouvrés.
Lorsque GoCardless encaisse un paiement, Pennylane indique que la facture est payée et réconcilie le paiement automatiquement. Pennylane enregistre les frais de GoCardless comme une dépense, ce qui simplifie votre comptabilité.