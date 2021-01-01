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GoCardless & EBP
GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients
40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.
Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.
Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements.
Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.
GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.
Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.
Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.
Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire.
55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture.
À partir de 1% + 0,20€ par transaction, plafonné à 2€. C'est simple.
Créez un compte GoCardless et connectez-le à EBP. Vous pouvez faire cela depuis EBP (dans le menu Paramètres > Partenaires Market Place > GoCardless) ou en cliquant ci-dessous
Comment ça marche
Depuis EBP, envoyez un simple e-mail à votre client pour l'inviter à renseigner ses coordonnées bancaires et valider son mandat sur une page web sécurisée.
Les informations bancaires sont automatiquement associées à son compte client et seront utilisées pour chaque nouveau paiement.
Envoyez une facture Sage 50cloud comme d'habitude. GoCardless programme le paiement pour qu'il soit automatiquement collecté à la date d'échéance de la facture.
GoCardless prévient le client que le paiement est dû et débite son compte bancaire sous 3 jours ouvrés.
Lorsque GoCardless encaisse un paiement, EBP indique que la facture est payée et rapproche le paiement automatiquement.