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GoCardless & EBP

Conçu pour les paiements récurrents

GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients

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Encaissez automatiquement les paiements de vos factures

Finissez-en avec les retards de paiement

40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.

Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.

Facilitez l’encaissement des paiements

Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements. 

Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.

GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.

Des paiements prévisibles

Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.

Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.

Populaire auprès des payeurs

Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire. 

55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture. 

Comment ça marche

Des frais peu élevés et pas de frais cachés

En savoir plus

À partir de 1% + 0,20€ par transaction, plafonné à 2€. C'est simple.

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Créez un compte GoCardless et connectez-le à EBP. Vous pouvez faire cela depuis EBP (dans le menu Paramètres > Partenaires Market Place > GoCardless) ou en cliquant ci-dessous

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Ressources

  • Online support

  • 6 façons d’inciter vos clients finaux à utiliser GoCardless

  • [Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021

  • Cash Flow Academy

  • L'abonnement pour tout type d'entreprise : le cas de PayFit

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.