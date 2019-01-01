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GoCardless & Axonaut
L’intégration native entre Axonaut et GoCardless permet une meilleure gestion des factures. Créez-les en quelques clics seulement et proposez le paiement en ligne par prélèvement automatique à vos clients !
Fini les retards de paiements et impayés. Mettez en place des prélèvements simplement et encaissez vos factures sereinement.
L’intégration entre GoCardless et Axonaut permet de faire un rapprochement bancaire facilité et automatisé pour se concentrer sur l’essentiel : votre chiffre d’affaires !
Axonaut permet de gérer plus facilement les devis et factures mais aussi toute la partie commerciale et comptable de votre entreprise.
Grâce à la mise en place des prélèvements, prévoyez sereinement vos mouvements de trésorerie.
L’intégration native GoCardless - Axonaut est gratuite et permet de bénéficier du meilleur logiciel de facturation électronique français couplé au meilleur service de prélèvement B2B !
Comment ça marche
Créez vos devis et factures directement dans Axonaut et envoyez-les directement depuis votre compte.
Vos clients saisissent en ligne leurs coordonnées bancaires de manière simple et sécurisée. En quelques clics, vous pouvez les prélever et ainsi automatiser l’encaissement de vos factures.
À la date d’échéance de votre facture, les fonds sont directement prélevés depuis le compte de votre client. On s’occupe d l’envoi automatique de vos factures et le prélèvement.
Lors du paiement de vos factures par prélèvement, Axonaut indique la facture comme payée dans le rapprochement bancaire. Votre expert-comptable détient un accès au portail comptable pour récupérer toutes les informations nécessaires. Vous ne vous occupez plus de rien, sauf de votre business !