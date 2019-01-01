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GoCardless & Axonaut

Gagnez du temps sur l’édition et l’encaissement de vos factures

L’intégration native entre Axonaut et GoCardless permet une meilleure gestion des factures. Créez-les en quelques clics seulement et proposez le paiement en ligne par prélèvement automatique à vos clients !

Automatisez la gestion de vos factures récurrentes

Faites-vous payer à temps !

Fini les retards de paiements et impayés. Mettez en place des prélèvements simplement et encaissez vos factures sereinement.

Ne perdez plus de temps avec la comptabilité

L’intégration entre GoCardless et Axonaut permet de faire un rapprochement bancaire facilité et automatisé pour se concentrer sur l’essentiel : votre chiffre d’affaires !

Facilitez la gestion de votre entreprise

Axonaut permet de gérer plus facilement les devis et factures mais aussi toute la partie commerciale et comptable de votre entreprise.

Ayez une vision claire de votre trésorerie

Grâce à la mise en place des prélèvements, prévoyez sereinement vos mouvements de trésorerie.

Comment ça marche

Simplifiez vos paiements dès maintenant

L’intégration native GoCardless - Axonaut est gratuite et permet de bénéficier du meilleur logiciel de facturation électronique français couplé au meilleur service de prélèvement B2B !

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.