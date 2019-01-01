Simplifiez vos paiements

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
L’encaissement des paiements ne devrait pas être compliqué. Investissez dans l’avenir de votre entreprise en prenant le contrôle de vos encaissements, réduisant votre DSO et boostant la réussite de vos paiements.
Découvrez comment les taux d’échec de paiement affectent votre trésorerie.
La plupart des entreprises ont un DSO de plus de 20 jours et doivent souvent attendre un mois pour recevoir leurs paiements.
La référence mondiale des échecs de paiements récurrents pour GoCardless est de 2,9 % contre 7,9 % pour des paiements par carte et 6,7 % pour des paiements par prélèvement traditionnel.
Les grandes entreprises perdent presque 1,2 million de dollars chaque année à cause des échecs de paiement, sans compter les coûts d’administration et de recouvrement.
En particulier, si vous ne savez pas pourquoi vos paiements échouent.
Les échecs de paiement peuvent considérablement limiter les capacités de votre entreprise à réussir et à se développer. Ils ne doivent pas être ignorés.
Mais qu'est-ce qu'un taux d'échec de paiement normal pour une entreprise qui encaisse des paiements récurrents ?
Prenez le contrôle de vos encaissements grâce à notre plate-forme conçue pour le prélèvement bancaire. Cette méthode de banque à banque permet de retirer les fonds directement.
30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Optimisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et conservez vos clients fidèles plus longtemps.
GoCardless collecte 97,3 % des paiements avec succès à la première tentative et retente le reste automatiquement en recouvrant jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Découvrez pourquoi MeilleursAgents, le n° 1 français de l'estimation immobilière, nous fait confiance.
« Nous avons réduit de sept jours par mois le temps passé à gérer les paiements et avons diminué notre churn.», Antoine Gaudin, Deputy Chief Financial Officer, MeilleursAgents
Parlez avec l’un de nos experts pour découvrir comment GoCardless peut vous aider à laisser les échecs de paiements dans le passé.