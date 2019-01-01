Simplifiez vos paiements

L’encaissement des paiements ne devrait pas être compliqué. Investissez dans l’avenir de votre entreprise en prenant le contrôle de vos encaissements, réduisant votre DSO et boostant la réussite de vos paiements.

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Découvrez comment les taux d’échec de paiement affectent votre trésorerie.