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Simplifiez vos paiements

L’encaissement des paiements ne devrait pas être compliqué. Investissez dans l’avenir de votre entreprise en prenant le contrôle de vos encaissements, réduisant votre DSO et boostant la réussite de vos paiements.

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Découvrez comment les taux d’échec de paiement affectent votre trésorerie.

Améliorez votre trésorerie en :

Réduisant vos temps de paiement

La plupart des entreprises ont un DSO de plus de 20 jours et doivent souvent attendre un mois pour recevoir leurs paiements.

Choisissant la bonne méthode de paiement

La référence mondiale des échecs de paiements récurrents pour GoCardless est de 2,9 % contre 7,9 % pour des paiements par carte et 6,7 % pour des paiements par prélèvement traditionnel.

Diminuant les échecs de paiements

Les grandes entreprises perdent presque 1,2 million de dollars chaque année à cause des échecs de paiement, sans compter les coûts d’administration et de recouvrement.

Les échecs de paiements peuvent sérieusement nuire à votre entreprise

En particulier, si vous ne savez pas pourquoi vos paiements échouent.

Les échecs de paiement peuvent considérablement limiter les capacités de votre entreprise à réussir et à se développer. Ils ne doivent pas être ignorés. 

Mais qu'est-ce qu'un taux d'échec de paiement normal pour une entreprise qui encaisse des paiements récurrents ?

Lisez les conclusions →

GoCardless peut vous aider à...

Encaisser des paiements basé sur le système 'Pull'

Prenez le contrôle de vos encaissements grâce à notre plate-forme conçue pour le prélèvement bancaire. Cette méthode de banque à banque permet de retirer les fonds directement.

Fidéliser votre clientèle

30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Optimisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et conservez vos clients fidèles plus longtemps.

Retenter automatiquement des paiements échoués

GoCardless collecte 97,3 % des paiements avec succès à la première tentative et retente le reste automatiquement en recouvrant jusqu'à 76 % des paiements échoués.

MeilleursAgents optimise sa trésorerie grâce à GoCardless

Découvrez pourquoi MeilleursAgents, le n° 1 français de l'estimation immobilière, nous fait confiance.

« Nous avons réduit de sept jours par mois le temps passé à gérer les paiements et avons diminué notre churn.», Antoine Gaudin, Deputy Chief Financial Officer, MeilleursAgents

Découvrez le témoignage

Améliorez votre trésorerie et soyez payé rapidement.

Parlez avec l’un de nos experts pour découvrir comment GoCardless peut vous aider à laisser les échecs de paiements dans le passé.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.