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Voici 10 bonnes pratiques pour améliorer le taux de conversion de votre page de paiement.
« Si je dois résumer l’impact concret qu’à GoCardless sur Doctolib, je dirais : intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, scalabilité, gain de temps et donc gain de productivité. »
Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.
« L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité. »
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Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.
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