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La digitalisation des paiements : un atout pour les entreprises

Découvrez comment Doctolib soigne sa trésorerie grâce à la digitalisation des paiements.

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Pourquoi les entreprises choisissent GoCardless

Une intégration simple à deployer

« Si je dois résumer l’impact concret qu’à GoCardless sur Doctolib, je dirais : intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, scalabilité, gain de temps et donc gain de productivité. »

Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.

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Conçu pour l'expansion internationale

« L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité. »

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  • Une intégration simple à deployer

    « Si je dois résumer l’impact concret qu’à GoCardless sur Doctolib, je dirais : intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, scalabilité, gain de temps et donc gain de productivité. »

    Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.

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  • Conçu pour l'expansion internationale

    « L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité. »

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Pourquoi utiliser l'API de GoCardless ?

Notre API vous fait gagner du temps, vous donne le contrôle, vous permet de créer des automatisations et de meilleures expériences de paiement.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.