Skip to content
CALCULERCombien vous coûte le churn ?

Donnez envie à vos clients de revenir

Tous les clients qui vous quittent n’en ont pas forcément l’intention. 30 % de l’attrition s’explique par les échecs de paiement.

Réduisez votre churn de 50 % en diminuant vos taux d’échec de paiement.

Calculez le coût du churn

Combien coûte le churn involontaire à votre entreprise ?

Découvrez combien vous coûte le churn et comparez vos résultats avec ceux de votre secteur. Combien d’argent pourriez-vous économiser en retenant davantage de clients ?

Essayer le calculateur de churn

Pourquoi vous devez vous soucier du churn?

11 à 15 % des paiements qui échouent se transforment en churn involontaire

Jusqu’à 25x plus cher d’acquérir un nouveau client que de conserver un client existant

5 % d’amélioration de la rétention client peut permettre d’augmenter les revenus de 25 à 95 %

DocuSign Logo - Blue
Meilleurs Agents FR
Payfit
doctolib
Epson logo

[Infographie] Le churn est un seau percé

Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.

Découvrir

Vos clients vous abonnent-ils involontairement ?

Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez retenir plus de clients de manière rentable.

Read on

  • [Infographie] Le churn est un seau percé

    Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.

    Découvrir

  • Vos clients vous abonnent-ils involontairement ?

    Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez retenir plus de clients de manière rentable.

    Read on

Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client

DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.  

Read the story

Optimisez votre stratégie de paiement pour empêcher le churn involontaire

Lorsque l’acquisition de clients coûte jusqu’à 25 fois plus cher que la conservation des clients existants, la question de la pertinence de la lutte contre le churn ne se pose plus. Découvrez comment empêcher vos clients de vous abandonner involontairement.

Read the guide

  • Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client

    DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.  

    Read the story

  • Optimisez votre stratégie de paiement pour empêcher le churn involontaire

    Lorsque l’acquisition de clients coûte jusqu’à 25 fois plus cher que la conservation des clients existants, la question de la pertinence de la lutte contre le churn ne se pose plus. Découvrez comment empêcher vos clients de vous abandonner involontairement.

    Read the guide

Ne laissez pas le churn vous inquiéter

Calculez le coût de votre churnContactez-nous

Échangez avec nos experts en paiements pour savoir comment vous pouvez réduire l’attrition de votre entreprise et fidéliser vos clients.

Calculez le coût de votre churnContactez-nous

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.