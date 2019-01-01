Donnez envie à vos clients de revenir

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Tous les clients qui vous quittent n’en ont pas forcément l’intention. 30 % de l’attrition s’explique par les échecs de paiement.
Réduisez votre churn de 50 % en diminuant vos taux d’échec de paiement.
Découvrez combien vous coûte le churn et comparez vos résultats avec ceux de votre secteur. Combien d’argent pourriez-vous économiser en retenant davantage de clients ?
Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.
Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez retenir plus de clients de manière rentable.
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Lorsque l’acquisition de clients coûte jusqu’à 25 fois plus cher que la conservation des clients existants, la question de la pertinence de la lutte contre le churn ne se pose plus. Découvrez comment empêcher vos clients de vous abandonner involontairement.
DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.
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Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client
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