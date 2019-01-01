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Découvrezcombien de capital vous pourriez débloquer en optimisant votre processus de paiement

Une solution de paiement pour les grands qui s’adapte aux besoins des DAF

Votre entreprise grandit siiii vite. Pourquoi vous arrêter en si bon chemin ? Optimisez votre flux de trésorerie de 89 % en utilisant les paiements basés sur le cloud.

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La digitalisation des paiements : un atout pour les entreprises

Pour reprendre le contrôle sur leurs paiements, les entreprises doivent adopter des solutions qui minimisent les interventions manuelles. 

Découvrez comment Doctolib soigne sa trésorerie grâce à la digitalisation des paiements.

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Des problèmes de trésorerie vous empêchent de vous développer ?

Utilisez notre calculateur pour voir combien de capital vous pourriez débloquer en optimisant votre processus de paiement.

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Votre processus de paiement prend-il le dessus ?

Acheter votre processus en matière de paiements, au lieu de le créer, peut faire toute la différence. Découvrez pourquoi.

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Doctolib

Doctolib recherchait de la simplicité, de l’efficacité et de l’évolutivité. C’est ce qu’ils ont trouvé à travers le partenariat entre Zuora et GoCardless.

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PayFit

Grâce à la sécurisation des paiements liée à l’utilisation du prélèvement, le recouvrement n’est même pas encore un sujet chez nous.

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MeilleursAgents

Le flux de trésorerie et la visibilité aident MeilleursAgents à garder leur position de numéro 1 de l’immobilier en France et à gérer leurs paiements.

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