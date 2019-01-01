La pièce manquante de votre moteur de croissance

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Transformez vos paiements en un avantage concurrentiel grâce à GoCardless, le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents.
Facilitez vos encaissements ! Diminuez le time-to-market pour lancer votre offre rapidement et générer plus de revenus.
Optimisez vos conversions en proposant le prélèvement, le mode de paiement choisi par 58 % des entreprises françaises pour régler leurs paiements récurrents.
Gagnez du temps et de l'argent en automatisant le recouvrement de vos paiements et dites adieu aux tâches administratives. 59 % de temps de travail en moins pour gérer vos paiements.
Réduisez les coûts opérationnels qui freinent la croissance de votre activité en automatisant les processus de paiements manuels, complexes et coûteux.
Dans un monde qui évolue de plus en plus vers les services par abonnement et s'éloigne progressivement de la possession physique du produit, les paiements récurrents constituent un enjeu plus fondamental que jamais pour les entreprises. Cependant, encaisser ce type de paiements s’accompagne de nombreux problèmes : coûts élevés, maintenance exigeante, churn élevé, conversion faible et délais de paiement longs.
IDC, le groupe de recherche international, a mené une étude sur la valeur économique des paiements récurrents prélevés avec GoCardless. Les résultats démontrent que GoCardless aide les marchands à créer et à capturer davantage de valeur à tous les niveaux de leur entreprise.
Gérez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays avec un compte bancaire unique et dans votre devise locale.
30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Optimisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et conservez vos clients fidèles plus longtemps.
GoCardless collecte 97,3 % des paiements avec succès à la première tentative et retente le reste automatiquement en recouvrant jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Pour sécuriser son chiffre d’affaires et soutenir son développement à l’international, PayFit a choisi le prélèvement automatique via GoCardless.
« L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité. », Francis Saillard, Head of Finance, PayFit
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