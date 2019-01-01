Je veux une démo

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Découvrez comment GoCardless vous aide à être payé plus rapidement grâce aux paiements de compte à compte.

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Pourquoi GoCardless

Paiement basé sur le système Pull

Vous pouvez prendre le contrôle du moment où vous encaissez les paiements avec notre plateforme de paiements de compte à compte.  Les paiements basés sur le Pull permettent de retirer les fonds directement sur le compte du client à l’échéance de la facture.

97.3 % d’encaissements du premier coup

Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative. Vous pouvez également recouvrer plus de 75 % de paiements à risque grâce à Success+.

Réduction du churn

30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Maximisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et  conservez vos clients fidèles plus longtemps.

Intégration de l’API

Notre API RESTful est conçue pour une intégration simple, avec un investissement minime de ressources. Elle se connecte très facilement au système de votre entreprise. 

En savoir plus

Notations G2

Classés n°1 par nos clients

95 % de nos clients nous recommandent

Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay. 

“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement. 

Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign

Lire le témoignage

95 % Qualité du support client

Nous sommes là pour vous aider. Du lancement à l’implémentation en passant par la conversion client, notre équipe vous aide à encaisser vos paiements en toute simplicité grâce au prélèvement bancaire. 

94 % Simplicité d’utilisation

De la vérification client à la collecte des paiements, nous vous offrons une solution ergonomique optimisant vos processus. 

96 % Réponse aux besoins

Nous visons un taux de réussite des paiements de 100 %. Nous améliorons sans cesse notre produit afin de permettre aux entreprises de collecter leurs paiements de manière toujours plus efficace.

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.