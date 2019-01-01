Je veux une démo

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Découvrez comment GoCardless vous aide à être payé plus rapidement grâce aux paiements de compte à compte.
Vous pouvez prendre le contrôle du moment où vous encaissez les paiements avec notre plateforme de paiements de compte à compte. Les paiements basés sur le Pull permettent de retirer les fonds directement sur le compte du client à l’échéance de la facture.
Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative. Vous pouvez également recouvrer plus de 75 % de paiements à risque grâce à Success+.
30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Maximisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et conservez vos clients fidèles plus longtemps.
Notre API RESTful est conçue pour une intégration simple, avec un investissement minime de ressources. Elle se connecte très facilement au système de votre entreprise.
Notations G2
Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay.
“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement.
Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign
Nous sommes là pour vous aider. Du lancement à l’implémentation en passant par la conversion client, notre équipe vous aide à encaisser vos paiements en toute simplicité grâce au prélèvement bancaire.
De la vérification client à la collecte des paiements, nous vous offrons une solution ergonomique optimisant vos processus.
Nous visons un taux de réussite des paiements de 100 %. Nous améliorons sans cesse notre produit afin de permettre aux entreprises de collecter leurs paiements de manière toujours plus efficace.