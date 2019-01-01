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LES PAIEMENTS ÉVOLUENT

Collectez des paiements ponctuels et récurrents sans relance, sans stress ni frais élevés.

Mobile Club

"GoCardless proposait la solution la plus puissante pour nous permettre d’évoluer"

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Doctolib

“L’impact concret de GoCardless sur Doctolib en quelques mots ? Simplicité d’intégration et d’usage, scalabilité, gains de productivité.”

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PayFit

“Nous avons lancé notre solution dans trois nouveaux pays avec trois systèmes transactionnels différents, mais une seule API pour la collecte des paiements.”

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Soulagez votre équipe financière

Les processus manuels et délais de recouvrement vous pèsent ? Confiez ces tâches aux paiements bancaires et consacrez-vous à la croissance de votre entreprise.

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Libérez du capital

Intégrez autrement

Accédez à plus de 30 pays en une seule intégration. Notre API RESTful est notée 9.2 pour sa simplicité d’installation. Un vrai jeu d’enfant. 

Découvrez l’intégration façon GoCardless.

Une meilleure façon d’intégrer

Boostez votre rentabilité

Réduisez le coût et le temps de collecte des paiements. Augmentez vos revenus et accélérez votre croissance. 

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Dopez votre croissance
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“Malgré plus d’un million de transactions prélevées chaque année, personne ne gère les paiements chez Luko.”

Luko

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Faites-vous payer autrement

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.