Faites-vous payer autrement

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Collectez des paiements ponctuels et récurrents sans relance, sans stress ni frais élevés.
"GoCardless proposait la solution la plus puissante pour nous permettre d’évoluer"
“L’impact concret de GoCardless sur Doctolib en quelques mots ? Simplicité d’intégration et d’usage, scalabilité, gains de productivité.”
“Nous avons lancé notre solution dans trois nouveaux pays avec trois systèmes transactionnels différents, mais une seule API pour la collecte des paiements.”
Les processus manuels et délais de recouvrement vous pèsent ? Confiez ces tâches aux paiements bancaires et consacrez-vous à la croissance de votre entreprise.
Testez notre calculateur pour savoir combien vous pourriez économiser.
Accédez à plus de 30 pays en une seule intégration. Notre API RESTful est notée 9.2 pour sa simplicité d’installation. Un vrai jeu d’enfant.
Découvrez l’intégration façon GoCardless
Réduisez le coût et le temps de collecte des paiements. Augmentez vos revenus et accélérez votre croissance.
Testez notre calculateur pour savoir combien vous pourriez économiser.
“Malgré plus d’un million de transactions prélevées chaque année, personne ne gère les paiements chez Luko.”
Luko
Collectez des paiements ponctuels et récurrents sans relance, sans stress ni frais élevés.