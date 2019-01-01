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CALCULERCombien vous coûte le churn ?

Les directeurs financiers peuvent réduire le churn de 50 %

Les échecs de paiement font-ils fuir vos clients ? Bénéficiez d’un taux d’échec faible, passez moins de temps à réclamer les paiements en souffrance et optimisez votre trésorerie avec le prélèvement bancaire.

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Combien coûte le churn involontaire à votre entreprise ?

Découvrez combien vous coûte le churn et comparez vos résultats avec ceux de votre secteur. Combien d’argent pourriez-vous économiser en retenant davantage de clients ?

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Pourquoi se soucier du churn ?

11 à 15 % des paiements qui échouent se transforment en churn involontaire

Jusqu’à 25x plus cher d’acquérir un nouveau client que de conserver un client existant

5 % d’amélioration de la rétention client peut permettre d’augmenter les revenus de 25 à 95 %

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Le churn est un seau percé

Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.

Découvrir

Votre problème de churn est-il volontaire ou involontaire ?

Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez réduire le churn de manière rentable.

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Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client

DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié par des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.

Lire le témoignage

Optimisez votre stratégie de paiement pour empêcher le churn involontaire

Lorsque l’acquisition de clients coûte jusqu’à 25 fois plus cher que la conservation des clients existants, la question de la pertinence de la lutte contre le churn ne se pose plus. Découvrez comment empêcher vos clients de vous abandonner involontairement.

Lire le guide

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Ne laissez pas le churn vous inquiéter

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