Epson améliore le taux de conversion de 80 %

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Epson propose GoCardless pour accroître le taux de conversion et répondre aux préférences de paiement des clients partout dans le monde. Résultat : 80 % de conversion en plus du côté des clients “en attente” et 40 à 45 % de nouveaux clients.
“Ceux qui considèrent les méthodes de paiement comme une simple annexe de l’offre commerciale se trompent. Aux yeux des clients, le choix du mode de paiement importe tout autant que le choix du service.”
Mauro Bartoletti, responsable des programmes digitaux, Epson Europe.
Collectez vos paiements par prélèvement bancaire et de banque-à-banque dans plus de 30 pays. Le prélèvement bancaire complète votre stratégie de paiement et vous permet d’offrir à vos clients la meilleure expérience d’achat.
GoCardless a créé le premier réseau mondial pour la collecte des paiements récurrents. Proposez le prélèvement bancaire dans plus de 30 pays dont le Royaume Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.
GoCardless collecte environ 97,3 % des paiements avec succès du premier coup. Grâce aux rapports en temps réel, vous êtes immédiatement alerté en cas d’échec de paiement pour vous permettre d’y remédier dans les plus brefs délais.
Connectez GoCardless à votre écosystème tech global grâce à nos nombreuses intégrations partenaires avec, notamment, Salesforce, Zuora et Chargebee. Vous pouvez aussi utiliser notre API.
Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.
Le programme global de gestion des risques liés aux données de GoCardless est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles.
GoCardless traite chaque année plus de 20 milliards de dollars de paiements. L’entreprise a reçu des financements d'investisseurs prestigieux comme Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités des prélèvements bancaires dans plus de 30 pays en une seule intégration.
Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement.