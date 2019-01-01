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Un moyen compétitif de se faire payer les factures d’énergie

Ne laissez pas les paiements pousser vos clients vers la concurrence. Dépassez leurs attentes et améliorez votre trésorerie avec une solution qui écarte les mauvais payeurs et simplifie le recouvrement.

Chaque paiement compte

Optimisez la façon de vous faire payer. Découvrez pourquoi les entreprises choisissent les paiements bancaires. 

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[Webinar] Plus de paiements, moins d’admin

Gérer des paiements vous coûte cher et prend trop de temps ? Démo : éliminez la gestion manuelle, gagnez du temps et de l’argent.

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Des paiements plus intelligents

Découvrez comment les entreprises du secteur de l'énergie peuvent à la fois lutter contre les impayés et préserver leur trésorerie, tout en automatisant les paiements et en offrant une expérience client exceptionnelle.

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Factures d'énergie faciles à payer

Les paiements bancaires directs sont une solution peu coûteuse qui procure des revenus prévisibles. Du point de vue du client, nous pouvons le facturer à la date prévue, ce qui lui permet de s’assurer d’avoir les fonds nécessaires sur son compte.”

Jennifer Plumridge, Cheffe de projet digital, Engie

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Intégrez GoCardless avec votre logiciel comptable et de facturation pour des paiements fluides ainsi qu’une collecte et une réconciliation évolutives. 

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    GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.