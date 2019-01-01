Un moyen compétitif de se faire payer les factures d’énergie

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Ne laissez pas les paiements pousser vos clients vers la concurrence. Dépassez leurs attentes et améliorez votre trésorerie avec une solution qui écarte les mauvais payeurs et simplifie le recouvrement.
Optimisez la façon de vous faire payer. Découvrez pourquoi les entreprises choisissent les paiements bancaires.
Gérer des paiements vous coûte cher et prend trop de temps ? Démo : éliminez la gestion manuelle, gagnez du temps et de l’argent.
Découvrez comment les entreprises du secteur de l'énergie peuvent à la fois lutter contre les impayés et préserver leur trésorerie, tout en automatisant les paiements et en offrant une expérience client exceptionnelle.
Les paiements bancaires directs sont une solution peu coûteuse qui procure des revenus prévisibles. Du point de vue du client, nous pouvons le facturer à la date prévue, ce qui lui permet de s’assurer d’avoir les fonds nécessaires sur son compte.”
Jennifer Plumridge, Cheffe de projet digital, Engie
Intégrez GoCardless avec votre logiciel comptable et de facturation pour des paiements fluides ainsi qu’une collecte et une réconciliation évolutives.
Parlez à l’un de nos experts en paiement pour savoir ce que GoCardless peut faire pour votre entreprise.