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DocuSign améliore ses taux de conversion de 10 %

DocuSign propose GoCardless comme option de paiement clé pour gagner plus de clients partout dans le monde. Le résultat ? Des clients plus fidèles comparé à l’utilisation de la carte bancaire et de PayPal, et un prix de vente moyen plus élevé qu’avec les autres méthodes de paiement.

Lire le témoignage

“GoCardless est devenu une option de paiement incontournable pour DocuSign. Partout où nous proposons GoCardless, les taux de conversion sont meilleurs”.

Beverly Tu, directrice e-commerce chez DocuSign

Diversifiez vos options de paiement avec GoCardless

Collectez vos paiements par prélèvement bancaire et de banque-à-banque dans plus de 30 pays. Le prélèvement bancaire complète votre stratégie de paiement et vous permet d’offrir à vos clients la meilleure expérience d’achat.

Comment passer à GoCardless

GoCardless vous accompagne

Proposez des paiements locaux partout dans le monde

GoCardless a créé le premier réseau mondial pour la collecte des paiements récurrents. Proposez le prélèvement bancaire dans plus de 30 pays dont le Royaume Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Diminuez le taux d’échec des paiements

GoCardless collecte environ 97,3 % des paiements avec succès du premier coup. Grâce aux rapports en temps réel, vous êtes immédiatement alerté en cas d’échec de paiement pour vous permettre d’y remédier dans les plus brefs délais.

Intégrez GoCardless avec vos systèmes existants

Connectez GoCardless à votre écosystème tech global grâce à nos nombreuses intégrations partenaires avec, notamment, Salesforce, Zuora et Chargebee. Vous pouvez aussi utiliser notre API.

Votre succès en toute sécurité

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.

Conforme au RGPD

Le programme global de gestion des risques liés aux données de GoCardless est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles.

Approuvé par les plus grandes entreprises

GoCardless traite chaque année plus de 20 milliards de dollars de paiements. L’entreprise a reçu des financements d'investisseurs prestigieux comme Google Ventures et Salesforce Ventures. 

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités des prélèvements bancaires dans plus de 30 pays en une seule intégration. 

Plus de 70 000 entreprises dans le monde nous font confiance

  • Une solution de paiement éprouvée

    “Lorsque les clients choisissent GoCardless, ils restent plus longtemps avec nous et ont un meilleur taux de conversion”

  • Simplicité, efficacité, scalabilité

    “Nous cherchions à simplifier et à automatiser les paiements récurrents”

  • Processus manuels automatisés

    “Cuckoo Broadband peut recouvrer plus rapidement les paiements échoués grâce à la fonctionnalité Instant Bank Pay de GoCardless”

  • La plupart de nos clients choisissent GoCardless

    “Chez ZENCONNECT, la satisfaction clients est notée 4,5 sur 5. GoCardless y contribue au quotidien”

Faites des préférences de paiement un atout pour votre entreprise.

Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement. 

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.