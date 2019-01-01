DocuSign améliore ses taux de conversion de 10 %

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
DocuSign propose GoCardless comme option de paiement clé pour gagner plus de clients partout dans le monde. Le résultat ? Des clients plus fidèles comparé à l’utilisation de la carte bancaire et de PayPal, et un prix de vente moyen plus élevé qu’avec les autres méthodes de paiement.
“GoCardless est devenu une option de paiement incontournable pour DocuSign. Partout où nous proposons GoCardless, les taux de conversion sont meilleurs”.
Beverly Tu, directrice e-commerce chez DocuSign
Collectez vos paiements par prélèvement bancaire et de banque-à-banque dans plus de 30 pays. Le prélèvement bancaire complète votre stratégie de paiement et vous permet d’offrir à vos clients la meilleure expérience d’achat.
GoCardless a créé le premier réseau mondial pour la collecte des paiements récurrents. Proposez le prélèvement bancaire dans plus de 30 pays dont le Royaume Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande.
GoCardless collecte environ 97,3 % des paiements avec succès du premier coup. Grâce aux rapports en temps réel, vous êtes immédiatement alerté en cas d’échec de paiement pour vous permettre d’y remédier dans les plus brefs délais.
Connectez GoCardless à votre écosystème tech global grâce à nos nombreuses intégrations partenaires avec, notamment, Salesforce, Zuora et Chargebee. Vous pouvez aussi utiliser notre API.
Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.
Le programme global de gestion des risques liés aux données de GoCardless est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles.
GoCardless traite chaque année plus de 20 milliards de dollars de paiements. L’entreprise a reçu des financements d'investisseurs prestigieux comme Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités des prélèvements bancaires dans plus de 30 pays en une seule intégration.
Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement.