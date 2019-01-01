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Vous voulez voir GoCardless en action ?

Assistez à une démo gratuite et personnalisée pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement avec GoCardless.

Vous découvrirez :

À quoi ressemble et comment fonctionne la plateforme GoCardless.

Comment utiliser GoCardless dans votre entreprise.

Les atouts de GoCardless pour relever vos défis spécifiques.

Toutes les réponses à vos questions concernant nos solutions.

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Comment passer à GoCardless ?

Passer à une solution de prélèvement automatique présente bien des avantages pour vous et vos clients. Mais comment faire concrètement ? 

Pour vous expliquer le processus en toute transparence, nous avons interviewé Costa Xynos, analyste onboarding chez GoCardless. Il détaille chaque étape de cette transition, en particulier le bulk change. Costa et son équipe ont aidé des centaines de grandes entreprises à encaisser leurs paiements via GoCardless. 

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Notations G2

Classés n°1 par nos clients

95 % de nos clients nous recommandent

Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay. 

“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement. 

Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign

Lire le témoignage

95 % Qualité du support client

Nous sommes là pour vous aider. Du lancement à l’implémentation en passant par la conversion client, notre équipe vous aide à encaisser vos paiements en toute simplicité grâce au prélèvement bancaire. 

94 % Simplicité d’utilisation

De la vérification client à la collecte des paiements, nous vous offrons une solution ergonomique optimisant vos processus. 

96 % Réponse aux besoins

Nous visons un taux de réussite des paiements de 100 %. Nous améliorons sans cesse notre produit afin de permettre aux entreprises de collecter leurs paiements de manière toujours plus efficace.

Faites des préférences de paiement un atout pour votre entreprise.

Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement. 

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.