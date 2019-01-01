Vous voulez voir GoCardless en action ?

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Notations G2
Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay.
“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement.
Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign
Nous sommes là pour vous aider. Du lancement à l’implémentation en passant par la conversion client, notre équipe vous aide à encaisser vos paiements en toute simplicité grâce au prélèvement bancaire.
De la vérification client à la collecte des paiements, nous vous offrons une solution ergonomique optimisant vos processus.
Nous visons un taux de réussite des paiements de 100 %. Nous améliorons sans cesse notre produit afin de permettre aux entreprises de collecter leurs paiements de manière toujours plus efficace.
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Comment passer à GoCardless ?
Passer à une solution de prélèvement automatique présente bien des avantages pour vous et vos clients. Mais comment faire concrètement ?
Pour vous expliquer le processus en toute transparence, nous avons interviewé Costa Xynos, analyste onboarding chez GoCardless. Il détaille chaque étape de cette transition, en particulier le bulk change. Costa et son équipe ont aidé des centaines de grandes entreprises à encaisser leurs paiements via GoCardless.