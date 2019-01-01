Vous voulez voir GoCardless en action ?

Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay.

“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement.

Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign