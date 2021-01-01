[Étude] Les préférences de paiement des consommateurs en 2021

Paiements internationaux
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Préférences de paiement
Nous avons interrogé 15 424 consommateurs à travers le monde pour connaître leurs méthodes de paiement favorites. Découvrez comment tirer parti de leurs préférences de paiement afin de favoriser leur conversion et leur fidélisation.
comment les préférences de paiements diffèrent selon les pays,
pourquoi les consommateurs privilégient leurs méthodes de paiement favorites,
pour quels paiements le prélèvement bancaire est privilégié, et ceux pour lesquelles la carte bancaire divise,
la place des porte-monnaie électroniques comme PayPal dans le paysage des préférences de paiement,
comment les comportements de paiement des consommateurs pourraient changer dans un monde post-Covid.
Zuora et Recurly témoignent !
Les entreprises offrant plus de 5 méthodes de paiement ont connu une croissance 4 % plus rapide que celles proposant de 1 à 3 modes de paiement.
En tenant compte des préférences de paiement, vous minimisez les échecs de paiement et fidélisez vos clients dans la durée.
En offrant une méthode de paiement disponible et privilégiée dans un pays donné, vous favorisez la confiance dans votre marque et renforcez votre légitimité en tant qu’entreprise auprès des prospects.
Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement.