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Préférences de paiement

[Étude] Les préférences de paiement des consommateurs en 2021

Nous avons interrogé 15 424 consommateurs à travers le monde pour connaître leurs méthodes de paiement favorites. Découvrez comment tirer parti de leurs préférences de paiement afin de favoriser leur conversion et leur fidélisation.

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Points clés à retenir

Le prélèvement bancaire est le mode de paiement le plus populaire dans tous les cas d’usage.

Les cartes bancaires sont le deuxième choix le plus populaire.

Les espèces sont le choix le moins populaire pour le règlement des paiements récurrents en France.

Vous découvrirez :

  • comment les préférences de paiements diffèrent selon les pays, 

  • pourquoi les consommateurs privilégient leurs méthodes de paiement favorites, 

  • pour quels paiements le prélèvement bancaire est privilégié, et ceux pour lesquelles la carte bancaire divise,

  • la place des porte-monnaie électroniques comme PayPal dans le paysage des préférences de paiement, 

  • comment les comportements de paiement des consommateurs pourraient changer dans un monde post-Covid. 

Zuora et Recurly témoignent !

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Avantages de proposer les méthodes de paiement préférées des clients

Favoriser la conversion

Les entreprises offrant plus de 5 méthodes de paiement ont connu une croissance 4 % plus rapide que celles proposant de 1 à 3 modes de paiement.

Fidéliser les clients

En tenant compte des préférences de paiement, vous minimisez les échecs de paiement et fidélisez vos clients dans la durée.

Asseoir votre crédibilité

En offrant une méthode de paiement disponible et privilégiée dans un pays donné, vous favorisez la confiance dans votre marque et renforcez votre légitimité en tant qu’entreprise auprès des prospects.

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Faites des préférences de paiement un atout pour votre entreprise.

Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement. 

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