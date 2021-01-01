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Capitalisez sur les préférences de paiement de vos clients

La façon dont vos clients préfèrent payer a un impact sur leurs décisions d'achat. Nous avons interrogé plus de 15 000 consommateurs et plus de 4 000 entreprises afin de connaître leurs méthodes de paiement favorites.

Découvrez comment tirer parti des préférences de paiement des clients.

[Étude 2021] Les préférences de paiement dans le monde pour les achats récurrents en B2B

Ce rapport s’adresse aux entreprises qui collectent des paiements récurrents auprès d’autres entreprises. 

Vous découvrirez :

  • comment les préférences de paiement en B2B diffèrent selon les pays, 

  • pourquoi adopter une approche générique en matière de paiement est une stratégie risquée, 

  • dans quelle mesure les entreprises proposant plusieurs options de paiement grandissent plus vite,

  • quelles méthodes de paiement sont susceptibles de convertir vos prospects en clients fidèles.

Télécharger l'étude

[Étude 2021] Les préférences de paiement des consommateurs

Ce rapport s’adresse aux entreprises qui collectent des paiements récurrents auprès des consommateurs. 

Vous découvrirez :

  • comment les préférences de paiements diffèrent selon les pays, 

  • pourquoi les consommateurs privilégient leurs méthodes de paiement favorites, 

  • pour quels paiements le prélèvement bancaire est privilégié, et ceux pour lesquelles la carte bancaire divise,

  • la place des porte-monnaie électroniques comme PayPal dans le paysage des préférences de paiement, 

  • comment les comportements de paiement des consommateurs pourraient changer dans un monde post-Covid. 

Zuora et Recurly témoignent !

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Faites des préférences de paiement un atout pour votre entreprise.

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