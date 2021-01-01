Capitalisez sur les préférences de paiement de vos clients

Paiements internationaux
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La façon dont vos clients préfèrent payer a un impact sur leurs décisions d'achat. Nous avons interrogé plus de 15 000 consommateurs et plus de 4 000 entreprises afin de connaître leurs méthodes de paiement favorites.
Découvrez comment tirer parti des préférences de paiement des clients.
Ce rapport s’adresse aux entreprises qui collectent des paiements récurrents auprès d’autres entreprises.
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comment les préférences de paiement en B2B diffèrent selon les pays,
pourquoi adopter une approche générique en matière de paiement est une stratégie risquée,
dans quelle mesure les entreprises proposant plusieurs options de paiement grandissent plus vite,
quelles méthodes de paiement sont susceptibles de convertir vos prospects en clients fidèles.
Ce rapport s’adresse aux entreprises qui collectent des paiements récurrents auprès des consommateurs.
Vous découvrirez :
comment les préférences de paiements diffèrent selon les pays,
pourquoi les consommateurs privilégient leurs méthodes de paiement favorites,
pour quels paiements le prélèvement bancaire est privilégié, et ceux pour lesquelles la carte bancaire divise,
la place des porte-monnaie électroniques comme PayPal dans le paysage des préférences de paiement,
comment les comportements de paiement des consommateurs pourraient changer dans un monde post-Covid.
Zuora et Recurly témoignent !
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