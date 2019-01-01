Paiements internationaux
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Préférences de paiement
Les préférences de paiement, ça compte.
Les méthodes de paiements proposées par les entreprises ne correspondent pas toujours aux souhaits des clients.
Nous nous sommes associés à YouGov afin d’interroger 4 990 entreprises sur leurs préférences de paiement.
comment les préférences de paiement en B2B diffèrent selon les pays,
pourquoi adopter une approche générique en matière de paiement est une stratégie risquée,
dans quelle mesure les entreprises proposant plusieurs options de paiement grandissent plus vite,
quelles méthodes de paiement sont susceptibles de convertir vos prospects en clients fidèles.
Les entreprises offrant plus de 5 méthodes de paiement ont connu une croissance 4 % plus rapide que celles proposant de 1 à 3 modes de paiement.
En tenant compte des préférences de paiement, vous minimisez les échecs de paiement et fidélisez vos clients dans la durée.
En offrant une méthode de paiement disponible et privilégiée dans un pays donné, vous favorisez la confiance dans votre marque et renforcez votre légitimité en tant qu’entreprise auprès des prospects.
Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement.