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Préférences de paiement

[Étude] Les préférences de paiement dans le monde pour les achats récurrents en B2B

Les préférences de paiement, ça compte. 

Les méthodes de paiements proposées par les entreprises ne correspondent pas toujours aux souhaits des clients. 

Nous nous sommes associés à YouGov afin d’interroger 4 990 entreprises sur leurs préférences de paiement.

Télécharger le rapport

Points clés à retenir :

58 % des entreprises interrogées sont susceptibles de choisir le prélèvement bancaire pour payer leurs charges courantes. 

55 % d’entre elles sont susceptibles de choisir le prélèvement bancaire pour régler leurs factures. 

La carte d’entreprise n’est pas très choisie en Europe. 

Vous découvrirez :

  • comment les préférences de paiement en B2B diffèrent selon les pays, 

  • pourquoi adopter une approche générique en matière de paiement est une stratégie risquée, 

  • dans quelle mesure les entreprises proposant plusieurs options de paiement grandissent plus vite,

  • quelles méthodes de paiement sont susceptibles de convertir vos prospects en clients fidèles. 

Lire les conclusions du rapport

Avantages de proposer les méthodes de paiement préférées des clients

Favoriser la conversion

Les entreprises offrant plus de 5 méthodes de paiement ont connu une croissance 4 % plus rapide que celles proposant de 1 à 3 modes de paiement.

Fidéliser les clients

En tenant compte des préférences de paiement, vous minimisez les échecs de paiement et fidélisez vos clients dans la durée.

Asseoir votre crédibilité

En offrant une méthode de paiement disponible et privilégiée dans un pays donné, vous favorisez la confiance dans votre marque et renforcez votre légitimité en tant qu’entreprise auprès des prospects.

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Faites des préférences de paiement un atout pour votre entreprise.

Parlez à un expert pour savoir comment optimiser votre stratégie de paiement. 

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.