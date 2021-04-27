Les préférences de paiement changent d'un pays à l’autre. Tandis que les cartes bancaires sont considérées comme l’option de paiement dominante aux États-Unis, les paiements par prélèvement bancaire sont privilégiés par le Royaume-Uni et la France. Proposer une seule méthode de paiement exclut une portion de clients potentiels.

Les entreprises qui proposent plusieurs méthodes de paiement ont de meilleurs résultats. Les entreprises qui proposent plus de cinq moyens de paiement ont vu une augmentation de leurs résultats 4 % supérieure à celles qui n’en proposent que trois ou moins.