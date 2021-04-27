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Préférence du payeur
La méthode de paiement que vos clients choisissent a un impact considérable sur leurs décisions d’achat. Leur prise en compte peut permettre une augmentation des conversions, une amélioration de la fidélité des clients et une réduction du churn.
Voici les points à retenir de notre rapport sur les préférences de paiement des consommateurs :
Quelles méthodes de paiement sont les plus populaires dans le monde
Les cartes de crédit sont clivantes dans le paysage des paiements
L’intérêt pour PayPal faiblit
Comment établir la bonne combinaison de méthodes de paiement
Découvrez les points à retenir de notre rapport sur les préférences de paiement des B2B :
Les méthodes de paiement préférées des entreprises B2B selon les cas d’utilisation
Les porte-monnaie électroniques ne devraient pas être la 2e option par défaut
Comment les entreprises qui proposent plusieurs méthodes de paiement développent leurs revenus plus rapidement
Voici les points à retenir de notre rapport sur les préférences de paiement des consommateurs :
Quelles méthodes de paiement sont les plus populaires dans le monde
Les cartes de crédit sont clivantes dans le paysage des paiements
L’intérêt pour PayPal faiblit
Comment établir la bonne combinaison de méthodes de paiement
Découvrez les points à retenir de notre rapport sur les préférences de paiement des B2B :
Les méthodes de paiement préférées des entreprises B2B selon les cas d’utilisation
Les porte-monnaie électroniques ne devraient pas être la 2e option par défaut
Comment les entreprises qui proposent plusieurs méthodes de paiement développent leurs revenus plus rapidement
Les préférences de paiement changent d'un pays à l’autre. Tandis que les cartes bancaires sont considérées comme l’option de paiement dominante aux États-Unis, les paiements par prélèvement bancaire sont privilégiés par le Royaume-Uni et la France. Proposer une seule méthode de paiement exclut une portion de clients potentiels.
Les entreprises qui proposent plusieurs méthodes de paiement ont de meilleurs résultats. Les entreprises qui proposent plus de cinq moyens de paiement ont vu une augmentation de leurs résultats 4 % supérieure à celles qui n’en proposent que trois ou moins.
30 % du churn est involontaire. Lorsque les paiements échouent, il n’est pas rare que les clients perdent l’accès à votre produit ou service. En prenant en compte les préférences de paiement de vos clients, vous pouvez maximiser la réussite de vos paiements et conserver vos clients fidèles plus longtemps.
Les méthodes de paiement disponibles et préférées diffèrent selon les pays et les régions. Proposer une méthode de paiement spécifiquement disponible et préférée dans un pays favorise la confiance dans votre marque et dans votre légitimité en tant qu’entreprise auprès de clients potentiels. Découvrez les préférences de paiement varient en fonction des pays.
La préférence du client pour le paiement joue un rôle majeur dans l’expérience client. Selon Forrester, plus de 50 % des consommateurs identifient la « simplicité de paiement » comme le facteur le plus important au moment de considérer comment payer.
Comme 85 % des entreprises à revenus récurrents doivent encaisser des paiements ponctuels, créer une expérience de paiement simple et favorisée est important.
Au Royaume-Uni, les entreprises peuvent désormais utiliser Instant Bank Pay, notre fonctionnalité basée sur l’open banking. Les clients peuvent effectuer des paiements ponctuels en toute simplicité, directement dans leur application de banque en ligne et sans avoir à saisir leurs détails de cartes.
*Instant Bank Pay est disponible au Royaume-uni depuis le 27 avril 2021 et bientôt en France.