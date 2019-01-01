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Au-delà de la banque

Pourquoi les méthodes de paiement traditionnelles freinent le potentiel des entreprises

Face à l’essor des paiements modernes, les entreprises de l’Hexagone se heurtent aux limites des banques traditionnelles. Cette étude, menée auprès de 440 organisations, révèle une fracture liée aux infrastructures historiques. Dépasser ces systèmes obsolètes permet de lever des freins opérationnels et de libérer de nouveaux leviers de croissance.

92 % des entreprises dépendent encore des banques pour collecter leurs paiements.

Et pourtant, elles ont une relation complexe avec leur banque

72 %

des entreprises font face à de nombreux obstacles lors de l'encaissement de paiements via leur banque.

46 %

sont prêtes à quitter leur banque pour un prestataire de services de paiement spécialisé.

  • 72 %

    des entreprises font face à de nombreux obstacles lors de l'encaissement de paiements via leur banque.

  • 46 %

    sont prêtes à quitter leur banque pour un prestataire de services de paiement spécialisé.

La dépendance bancaire : un frein à l'efficacité opérationnelle

72 % des entreprises affirment subir au moins un frein opérationnel lors de l’utilisation de leur banque pour leurs paiements

Parmi ces entreprises, les freins les plus fréquemment cités sont les suivants

Satisfaites par défaut, mais prêtes pour le changement

« Bien que 76 % des entreprises jugent leur stratégie actuelle "suffisante", beaucoup en perçoivent les limites et aspirent à moderniser leurs processus. »

70 % des décideurs sont convaincus que la modernisation de leur système de paiement aurait un impact majeur sur leur activité.

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