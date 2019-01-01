Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Pourquoi les méthodes de paiement traditionnelles freinent le potentiel des entreprises
Face à l’essor des paiements modernes, les entreprises de l’Hexagone se heurtent aux limites des banques traditionnelles. Cette étude, menée auprès de 440 organisations, révèle une fracture liée aux infrastructures historiques. Dépasser ces systèmes obsolètes permet de lever des freins opérationnels et de libérer de nouveaux leviers de croissance.
des entreprises font face à de nombreux obstacles lors de l'encaissement de paiements via leur banque.
sont prêtes à quitter leur banque pour un prestataire de services de paiement spécialisé.
des entreprises font face à de nombreux obstacles lors de l'encaissement de paiements via leur banque.
sont prêtes à quitter leur banque pour un prestataire de services de paiement spécialisé.
72 % des entreprises affirment subir au moins un frein opérationnel lors de l’utilisation de leur banque pour leurs paiements
« Bien que 76 % des entreprises jugent leur stratégie actuelle "suffisante", beaucoup en perçoivent les limites et aspirent à moderniser leurs processus. »
Ne laissez plus de processus obsolètes ralentir votre activité. Nous sommes là pour vous accompagner.
Ne payez plus le prix de systèmes obsolètes.