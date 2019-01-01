Face à l’essor des paiements modernes, les entreprises de l’Hexagone se heurtent aux limites des banques traditionnelles. Cette étude, menée auprès de 440 organisations, révèle une fracture liée aux infrastructures historiques. Dépasser ces systèmes obsolètes permet de lever des freins opérationnels et de libérer de nouveaux leviers de croissance.