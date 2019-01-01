Accélérez vos paiements de 47 %

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N’attendez plus après vos paiements. Offrir le prélèvement bancaire comme moyen de paiement peut réduire le délai d’encaissement de 47 %, diminuer votre DSO et améliorer votre flux de trésorerie.
Vous voulez savoir comment maintenir un flux de trésorerie sain pour votre entreprise ?
Réduire vos délais de paiement améliorera-t-il votre fonds de roulement ?
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Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative.
Vous pouvez également recouvrer 76 % de paiements à risque grâce à Success+.
30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement.
Optimisez la réussite de vos paiements et conservez vos clients fidèles plus longtemps.
Okarito a choisi GoCardless en raison de l’intégration simple et rapide, de l’assistance et de la réduction des coûts, ainsi que pour améliorer le flux de trésorerie.
« GoCardless nous a permis de lancer notre activité rapidement en gardant un contrôle total sur notre trésorerie. »
Brice Huet, Cofondateur & PDG, Okarito
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Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent optimiser leur trésorerie pour surmonter les défis économiques de la pandémie mondiale.
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