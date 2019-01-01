Skip to content
Découvrezcombien de capital vous pourriez débloquer

Accélérez vos paiements de 47 %

N’attendez plus après vos paiements. Offrir le prélèvement bancaire comme moyen de paiement peut réduire le délai d’encaissement de 47 %, diminuer votre DSO et améliorer votre flux de trésorerie.

Vous voulez savoir comment maintenir un flux de trésorerie sain pour votre entreprise ?

Parlons-enEn savoir plus

Calculez combien de capital vous pourriez débloquer

Réduire vos délais de paiement améliorera-t-il votre fonds de roulement ?

Essayer le calculateur

3 façons d'optimiser votre trésorerie

Comment maintenir le flux de trésorerie tout au long du cycle de vie du client

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent optimiser leur trésorerie pour surmonter les défis économiques de la pandémie mondiale.

Découvrez comment soigner votre trésorerie pour aider votre entreprise à grandir.

En savoir plus

Comment GoCardless peut vous aider

L'encaissement basé sur le système 'Pull'

Prenez le contrôle de vos encaissements. Cette méthode permet de retirer les fonds directement sur le compte du client à l’échéance de la facture.

Représentations intelligentes

Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative. 

Vous pouvez également recouvrer 76 % de paiements à risque grâce à Success+.

Réduction de l'attrition

30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. 

Optimisez la réussite de vos paiements et conservez vos clients fidèles plus longtemps.

La plateforme de gestion des déplacements professionnels

Okarito a choisi GoCardless en raison de l’intégration simple et rapide, de l’assistance et de la réduction des coûts, ainsi que pour améliorer le flux de trésorerie.

« GoCardless nous a permis de lancer notre activité rapidement en gardant un contrôle total sur notre trésorerie. »

Brice Huet, Cofondateur & PDG, Okarito

Lisez le témoignage d’Okarito

Donnez aux payeurs ce qu’ils souhaitent et attirez plus de clients

Échangez avec l’un de nos experts en paiement pour savoir comment GoCardless peut vous aider à réduire votre DSO et améliorer votre trésorerie.

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.