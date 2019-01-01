Los cambios de precios

¿Por qué GoCardless va a cambiar sus precios?

GoCardless ha estado ayudando a las empresas a facilitar los procesos de pagos desde 2011. En los últimos 10 años, hemos realizado una inversión considerable para mejorar nuestra oferta para las más de 60.000 empresas a las que ofrecemos nuestros servicios cada mes. Esto incluye la expansión y la mejora de nuestras integraciones con los asociados (incluidos Xero, Sage y muchos más), la actualización de nuestro panel de control y nuestra API y el desarrollo de nuevos productos, como nuestra herramienta de inteligencia de pagos Success+. También hemos lanzado nuevos servicios, como los pagos internacionales con cambio de divisa, y nuestros servicios Pago más rápido y Pago inmediato por banco, que te permite enviar solicitudes de pagos puntuales que se cobran y confirman inmediatamente.Recientemente, también hemos lanzado nuestro Centro de clientes y la Universidad GoCardless, que te ayudarán a desarrollar tus conocimientos y aprovechar GoCardless al máximo a tu ritmo.Este es el primer cambio significativo en nuestros precios y creemos que es un reflejo justo de los servicios que ofrecemos. No hemos tomado la decisión de cambiar nuestros precios a la ligera, ya que comprendemos el efecto que esto tendrá en las empresas y sus propietarios. Sin embargo, ya no nos resulta sostenible seguir cobrando los mismos precios que establecimos en 2011.

¿Qué es lo que va a cambiar con los precios?

Los precios descritos en nuestra página de precios ya se aplican a los clientes que se han registrado en los servicios GoCardless desde el 19 de noviembre de 2019. Estamos en el proceso de mover nuestros clientes actuales a esta nueva estructura de precios. Si te registraste en los servicios de GoCardless antes del 19 de noviembre de 2019, nos aseguraremos de que recibas una notificación por adelantado con un período de aviso de 60 días antes de que los nuevos precios se apliquen en tu cuenta.

¿Cuándo se va a producir este cambio de precios?

Si recibiste nuestra notificación de cambio de precios en noviembre de 2019, los nuevos precios se aplicarán en tu cuenta a partir del 1 de febrero de 2020. Si has recibido una notificación sobre una actualización de los precios en septiembre de 2021, estos entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre de 2021. Seguiremos actualizando los planes de precios durante los próximos meses, y nos aseguraremos de que a todo el mundo se le avisa con 60 días de antelación antes de que los cambios entren en vigor, en línea con nuestro Acuerdo de negocios.

¿Por qué no he recibido una comunicación sobre estos nuevos precios?

Estamos en medio de un proceso por fases para mover nuestros clientes actuales a esta nueva estructura de precios. Si no has recibido noticias nuestras, nos pondremos en contacto contigo pronto y nos aseguraremos de hacerlo 60 días antes de que estos precios nuevos se apliquen en tu cuenta.

¿Por qué se ha tardado tanto en pasar a los clientes a la nueva estructura de precios?

Debido a la pandemia de la COVID-19, tomamos la decisión de congelar los cambios de precios para los negocios existentes para ayudar a nuestros clientes en estos tiempos difíciles.

Ya me subieron el precio el año pasado. ¿Por qué me estáis informando de otra subida?

En abril de 2020, un cambio en la legislación fiscal hizo que los servicios de GoCardless ya no se consideraran exentos de IVA. La agencia tributaria del Reino Unido (HMRC) nos ordenó empezar a cobrar IVA en todas las tarifas para los servicios realizados en el Reino Unido a la tasa estándar del Reino Unido (actualmente el 20 %). Debido a que el cambio entró en vigor en el pico de la pandemia de la COVID-19, decidimos absorber ese coste para los clientes existentes hasta el 1 de septiembre de 2020, para darles más tiempo.El plan de precios actualizado, que entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 2021, es el primer cambio que estamos haciendo a tu cuenta y que está bajo nuestro control.

Soy una organización benéfica. ¿Este cambio de precios también afectará a mi organización?

Si eres una organización benéfica registrada, puedes optar al plan de precios para organizaciones benéficas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Encontrarás más información sobre este plan aquí.

¿Qué es el recargo por transacción de valor elevado y por qué lo vais a cobrar?

Muchos de nuestros clientes han expresado la necesidad de cobrar pagos de mayor valor. Anteriormente no podíamos dar soporte a esta necesidad debido al mayor riesgo de devoluciones y de fraude que conllevan las transacciones de valor elevado. Esto lo vamos a resolver con la introducción de un recargo por transacción de valor elevado, de modo que los clientes ahora tendrán la posibilidad de cobrar pagos de mayor valor. Esto no afectará a los clientes que no cobran pagos de valor elevado. Este recargo del 0,3 % solo se aplica a la parte del pago que supere un umbral establecido (por ejemplo, el umbral para los clientes del Reino Unido es de 2.000 £). Puedes consultar la página de precios en nuestro sitio web para averiguar cuál sería tu umbral.Ten en cuenta que el recargo para transacciones de valor elevado solo afecta a las domiciliaciones bancarias nacionales, y no afecta a las transacciones internacionales y de pagos inmediatos por banco.

¿Vais a cobrar en los casos de transacciones con fallos o devoluciones de los pagos?

Si resides en Alemania, Austria o Estados Unidos, se aplicará una tarifa por devolución del pago y por fallo en la transacción. Esto reflejará el coste que debemos pagar a nuestros bancos patrocinadores en estos mercados.Si resides en otros países en los que proporcionamos servicios, seguiremos sin cobrar por los fallos en las transacciones o las devoluciones.

Cobro una gran cantidad de pagos cada mes, ¿GoCardless ofrece precios basados en el volumen?

Sí, lo hacemos. En algunos casos, según el volumen de tus transacciones, es posible que puedas negociar un precio mejor si te comprometes a firmar un contrato anual con nosotros. Si te interesa que hablemos sobre precios personalizados basados en el volumen, ponte en contacto con nuestro equipo de ventas aquí.

¿Qué pasa si estoy cobrando pagos de clientes en distintos países?

Con los nuevos precios, puedes seguir cobrando pagos internacionales y recibirlos en tus cuentas bancarias existente. El principal cambio es que cualquier transacción internacional procesada fuera de tu esquema nacional ahora estará sujeta a nuestro plan de precios internacionales. Esto también incluye el acceso a nuestra herramienta de cambio de divisas sin coste adicional, por lo que los pagos se pueden convertir a tu divisa antes de que se te paguen.

En realidad, no sé qué sistema de precios tengo actualmente. ¿Cómo puedo averiguarlo?

Ponte en contacto con nuestro equipo de ayuda para que podamos informarte acerca de tus precios actuales.