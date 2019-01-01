Cambios de precio para organizaciones benéficas

Tengo una cuenta de organización benéfica. ¿Este cambio de precios también afectará a mi organización?

Si eres una organización benéfica registrada, puedes optar al nuevo plan de precios para organizaciones benéficas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Estamos informando de este cambio a todas las cuentas de GoCarldess para organizaciones benéficas. Si tienes una cuenta de GoCardless para organizaciones benéficas y no has recibido ninguna comunicación sobre este cambio, ponte en contacto con un miembro del equipo.

¿En qué se diferencia con el plan de precios para organizaciones benéficas?

El plan de precios para organizaciones benéficas proporciona a las organizaciones benéficas registradas y a las organizaciones sin ánimo de lucro un 25 % de descuento sobre las tarifas de transacción estándar de todos nuestros esquemas de pago inmediato por banco y domiciliación bancaria. Este descuento no se aplica actualmente a las siguientes tarifas:

Tarifas mensuales (planes Plus/Pro)

Tarifas de transacciones de valor elevado

Tarifas por fallos y devoluciones (esto es solo relevante para negocios de autoservicio ubicados en Alemania, Austria y los EE. UU.)

Soy una organización benéfica, pero mi cuenta de GoCardless dice que soy una sociedad de responsabilidad limitada.

Si eres una organización benéfica o una organización sin ánimo de lucro que actualmente aparece como una sociedad de responsabilidad limitada en tu cuenta de GoCardless, te recomendamos que actualices la información de tu organización en tu panel de control de GoCardless. Así podrás optar a nuestro nuevo plan de precios para organizaciones benéficas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Ten en cuenta que tendremos que verificar que realmente eres una organización benéfica antes de hacer cualquier cambio en tu cuenta. Encontrarás más información sobre esto aquí.

Soy una organización benéfica que utiliza varios esquemas. ¿Estos descuentos siguen siendo válidos?

El 25 % de descuento para las organizaciones benéficas registradas en GoCardless se aplica a las tarifas de transacción por domiciliación bancaria y a los pagos inmediatos por banco en todos los esquemas. Si estás actualizando tu cuenta de GoCardless a una organización benéfica, o si acabas de unirte a GoCardless, ten en cuenta que las cuentas para organizaciones benéficas no tienen acceso a los pagos internacionales con cambio de divisa ni pueden cobrar pagos de los siguientes esquemas de pago:

ACH (EE. UU.)

Autogiro (Suecia)

Betalingsservice (Dinamarca)

Si deseas cobrar pagos de otros esquemas, deberás añadir otra cuenta bancaria para desembolsos con la divisa adecuada. Puedes encontrar más información sobre los esquemas y los requisitos aquí. Y aquí encontrarás información sobre los tipos de empresas que podemos admitir por país.

Me gustaría registrar una nueva cuenta de organización benéfica en GoCardless, pero no estoy en el Reino Unido.

GoCardless es una empresa global y estamos trabajando duro para ampliar el número de países y los esquemas que podemos admitir. Si eres una organización benéfica registrada o una organización sin ánimo de lucro y te gustaría unirte a GoCardless, ten en cuenta que actualmente solo podemos ofrecerte nuestros servicios si te encuentras en uno de estos países.

Reino Unido

Irlanda

Francia

Alemania

España

Encontrarás más información sobre los países que admitimos aquí.