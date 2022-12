Im heutigen Alltag dreht sich alles um Geschwindigkeit und mit der Verbreitung von Smartphones sowie digitalem Handel, ist eine Beschleunigung des Zahlungsverkehrs eine logische Schlussfolgerung. Kunden möchten in der Lage sein, zu jederzeit und an jedem Ort eine Transaktion via Internet abzuschließen. Aus diesem Grunde hat das traditionelle Banksystem „SEPA Instant Payments“ eingeführt, um eine Echtzeit-Überweisung auch am Wochenende oder sogar an einem Feiertag möglich zu machen.

Was sind Echtzeit-Überweisungen am Wochenende (SEPA Instant Payments)

Echtzeit-Überweisungen sind elektronische Massenzahlungen, die in Echtzeit verarbeitet werden, während die Gelder dem Empfänger innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung gestellt werden - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Auf diese Weise erhalten alle teilnehmenden Banken ein Werkzeug, um sich der heutigen Zeit technologisch besser anzupassen.

Zahlungsaufträge können nur innerhalb einer Währung auf Konten anderer Banken durchgeführt werden, die auch Echtzeit-Überweisungen unterstützen. Überweisungen in anderen Währungen ist aktuelle noch nicht via SEPA Instant Payment möglich.

Wie funktioniert eine Echtzeit-Überweisung am Wochenende

Echtzeit-Überweisungen können per Internetbanking über Ihren Computer oder Ihr Mobiltelefon eingeleitet werden, indem Sie die entsprechende Option auswählen und den Auftrag mit Ihrem gewohnten Tan-Verfahren bestätigen. Die Überweisung wird im Konto des Zahlungsempfängers einer anderen Bank innerhalb von 20 Sekunden nach Erteilung des Zahlungsauftrags bestätigt, während Ihr aktuell verfügbares Guthaben in Echtzeit aktualisiert wird.

In Deutschland werden Echtzeit-Überweisungen von über 14 Banken unterstützt und weitere werden in Kürze folgen.

Das sind die Vorteile einer Echtzeit-Überweisung

Das Guthaben ist in Sekundenschnelle auf dem Empfänger-Konto verfügbar

Echtzeit-Überweisungen können rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr durchgeführt werden

Sie können in allen Ländern des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) Echtzeit-Überweisungen durchführen

Die Anwendung ist einfach über Ihr Online- und Mobile-Banking verfügbar

Sie können direkt Rechnungen für Handwerker oder andere Dienstleister vor Ort begleichen - bargeldlos und nachweisbar

Welche Banken unterstützen eine Sofortüberweisung am Wochenende?

Eine Sofortüberweisung am Wochenende kann nur von einem an SEPA-Instant teilnehmenden Institut an einen anderen Kontoanbieter gesendet werden, dessen Bank dieses Zahlungsverfahren anwendet. Grundsätzlich heißt das, wenn Ihre Bank diese Zahlungsweise im System integriert hat, können Sie alle Vorteile nutzen, solange Sie einen Transfer an ein anderes Konto senden, dass auch die entsprechenden Bedingungen erfüllt.

In Deutschland bieten bereits folgende Banken SEPA-Echtzeit-Überweisungen an:

Deutsche Bank

Sparkasse

Hypovereinsbank

Postbank

Genossenschaftsbanken

Norisbank

Berliner Volksbank

Santander

Commerzbank

Bayern LB

ING

Comdirect

N26

DKB

Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Überweisung und einer Echtzeit-Überweisung?

Normale Onlineüberweisungen sind in der Regel innerhalb eines Geschäftstages auf dem Konto des Empfängers. Eine normale Online-Überweisung am Wochenende ist grundsätzlich ausgeschlossen, denn an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und in der Nacht werden keine Transaktionen durchgeführt, was die Dauer eines Transfers auf bis zu drei Tagen ausdehnen kann, wenn Sie die Transaktion zu einem ungünstigen Zeitpunkt einleiten.

Eine Banküberweisung international zu skalieren, ist sehr schwer, weil dies mehr Zeit in Anspruch nimmt und auf Grund des höheren Verwaltungsaufwands mit höheren Kosten verbunden ist. GoCardless verbindet Lastschriftverfahren, damit Händler international Zahlungen entgegennehmen können und bietet wettbewerbsfähige Überweisungsraten, um grenzüberschreitende Zahlungen erschwinglicher zu machen und schneller durchzuführen.

Online-Überweisungen am Wochenende in Echtzeit (oder Instant Payments) hingegen funktionieren zwar grundsätzlich genau wie übliche Onlineüberweisungen, allerdings sehr viel schneller. Ähnlich wie beim Onlinebanking am PC oder Tablet, müssen Sie die entsprechenden Transferdaten eingeben, die SEPA Instant Payment aktivieren und den Auftrag mit Ihrem gewohnten Tan-Verfahren bestätigen.

Sobald der Auftrag im System eingetroffen ist, sollte der Empfänger nicht länger als 20 Sekunden auf seine Gutschrift warten.

Aktuell können Sie Echtzeit-Überweisungen mit einer Maximalhöhe von 100.000 Euro abwickeln. Dabei handelt es sich um einmalige Zahlungen, die nach Abschluss der Zahlung unwiderruflich sind. Die Zahlungen werden lediglich in Ihrer Währung (Euro) abgewickelt und sind nur in SEPA-Ländern verfügbar.

Funktioniert eine Echtzeit-Überweisung auch am Wochenende?

Wenn Sie sich dazu entscheiden, eine Echtzeitüberweisung am Wochenende durchzuführen, wird Ihr Geld binnen weniger Sekunden auf das Empfängerkonto transferiert. Dabei ist es egal, wann Sie die Überweisung einleiten. Ob nachts, am Wochenende oder an einem Feiertag – ein Instant Payment funktioniert jederzeit problemlos.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.