Wie lange dauert eine Überweisung von Bank zu Bank?

Die Banküberweisung ist eine der am häufigsten durchgeführten Banktransaktionen in Deutschland. Doch wie lange dauert eine "normale" Überweisung überhaupt und was hat es mit Instant Payment, also Echtzeit- oder Sofort-Überweisungen, auf sich?

Wie lange darf eine Bank zu Bank Überweisung dauern?

In der Regel dauert eine Banküberweisung einen Werktag. Bestellt ein Kunde beispielsweise an einem Mittwoch eine SEPA-Überweisung bei seiner Bank, muss diese bis spätestens Donnerstag beim Zahlungsinstitut des Zahlungsempfängers eingetroffen sein. Dies gilt jedoch nur, wenn die Überweisung entweder per Online-Banking erfolgt oder am Terminal der jeweiligen Bank beauftragt wurde. Anders sieht es beispielsweise bei Überweisungen mit Vordruck aus.

Die Transferzeit hängt dabei von der Art der Überweisung ab. Dabei kann grob zwischen beleglose Überweisungen und beleghafte Überweisungen unterschieden werden. Da Online-Überweisungen im Vergleich zu Überweisungen per Überweisungsformular nur einen geringen Verwaltungsaufwand bedeuten, kann eine digitale Überweisung nur einen Werktag in Anspruch nehmen. Allerdings räumt der Gesetzgeber bei Papierüberweisungen zwei Werktage ein.

Was tun, wenn die Bank zu Bank Überweisung innerhalb von 24 Stunden beim Empfänger sein soll?

Ist eine Überweisung besonders eilig, gibt es für Bankkunden zwei verschiedene Möglichkeiten, die eine Überweisung am selben Tag garantieren – die Blitzüberweisung und die Echtzeitüberweisung:

Blitzübertragung

Die Blitzüberweisung kann ähnlich wie eine normale Überweisung sowohl am Bankschalter in einer Filiale als auch online durchgeführt werden. Wie lange es dauert, bis das Geld tatsächlich auf dem Konto des Empfängers ist, hängt vom jeweiligen Geldinstitut ab. Sie können jedoch damit rechnen, dass es einige Stunden dauert.

Der Nachteil dieser Überweisungsart: Banken erheben für die Blitzüberweisung eine Gebühr zwischen 5 und 25 Euro.

Echtzeitübertragung

Im Gegensatz zu Blitzüberweisungen funktionieren Echtzeitüberweisungen nur online. Der Vorteil der Echtzeitüberweisung besteht jedoch darin, dass sie im Prinzip einer Barzahlung gleicht. Das Geld ist tatsächlich in Echtzeit auf dem Konto des Zahlungsempfängers.

Die meisten Banken erheben für diesen Service eine Gebühr. Diese können Kunden dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank entnehmen, das öffentlich zugänglich sein muss.

Wie lange dauert eine internationale Bank zu Bank Überweisung?

Die gesetzliche Überweisungsfrist beträgt bei Auslandsüberweisungen ebenso wie bei Inlandsüberweisungen einen Tag, sofern sich das Empfängerkonto in einem anderen EU-Land befindet. Der Überweisungsprozess für Zahlungsaufträge in Nicht-EU-Länder dauert noch länger und unterliegt keiner gesetzlichen Frist.

