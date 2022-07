In diesem digitalisierten Zeitalter erwarten wir alle mehr von unserer Technologie, auch von unseren Zahlungsdiensten, weshalb Sofortzahlungen immer mehr zum Standard werden.

Sofortige Zahlungen sind digitale Zahlungen, die jeden Tag des Jahres in Echtzeit abgewickelt werden und bei denen die Mittel den Empfängern sofort zur Verfügung stehen.

Für viele Unternehmen sieht die Realität jedoch anders aus, da Zahlungen in Form von Rechnungen immer noch Tage dauern, bis sie beglichen sind. Inkompatible Systeme, hohe Gebühren und Komplexität tragen zu diesem Problem bei.

Um eine bessere Lösung für Unternehmen zu schaffen, haben einzelne europäische Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und Norwegen beschlossen, ihre eigenen, besseren Zahlungslösungen zu entwickeln – die sogenannten Eilüberweisungen.

Was das genau ist, welche Vorteile es bietet und ob es sogar europaweite Eilüberweisungen gibt, erfahren Sie in diesem Guide.

Was ist eine Eilüberweisung?

Das Besondere an Eilüberweisungen ist, dass sie am selben Tag übermittelt werden. In vielen Fällen kommt das Geld auch am selben Tag beim Empfänger an. Wenn Sie also eine Zahlung möglichst schnell erledigen möchten, ist eine Eilüberweisung eine willkommene Möglichkeit.

Welche sind die Kosten für eine Eilüberweisung?

Der Zahlungsauftrag muss allerdings bis spätesten 16 Uhr eingehen und je nach Kreditinstitut können Kosten bis zu etwa 2-3 Euro pro Eilüberweisung anfallen.

Zudem ist es möglich, Eilüberweisungen nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch in andere EU-Staaten zu tätigen, (allerdings ist als Währung nur Euro zulässig), wobei wir beim Thema SEPA-Eilüberweisungen wären.

Gibt es Euro-Eilüberweisungen?

SEPA war der erste wichtige Schritt zur Vernetzung des europäischen Bankensystems und ermöglichte schnellere und effizientere Zahlungen zwischen europäischen Banken. Jetzt gibt es SEPA Instant, ein europaweites Netzwerk, das Eilüberweisungen in ganz Europa ermöglicht. SEPA Instant ermöglicht es Zahlungsanbietern, die sich dem SEPA Instant Bankensystem anschließen, nahezu sofortige Überweisungen in ganz Europa durchzuführen.

Erhalten Sie eine sofortige Bestätigung für einmalige Zahlungen mit GoCardless. Instant Bank Pay ist einfach einzurichten und macht das Leben für Sie und Ihre Kunden einfacher. Jetzt anmelden

Wie funktioniert eine SEPA-Eilüberweisung?

Mit SEPA-Sofortzahlungen können Euro-Transaktionen in Sekundenschnelle abgewickelt werden, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Anders als bei den meisten anderen Zahlungssystemen hängt die Geschwindigkeit der Zahlung nicht von den Clearing- und Abwicklungskapazitäten der einzelnen Zahlungsanbieter ab. Solange sie bei SEPA Instant angemeldet sind, sollten Überweisungen nahezu in Echtzeit, d. h. in weniger als 10 Sekunden, erfolgen.

Welche Vorteile bietet eine Eilüberweisung?

Da bei Schnellüberweisungen digitale Online-Technologie in mobilen Anwendungen oder auf Websites von Online-Zahlungsdiensten zum Einsatz kommt, können die Nutzer Zahlungen ohne jegliche physische Interaktion vornehmen.

Die Zahlungen werden noch am selben Tag bearbeitet.

Die Mittel stehen den Empfängern fast sofort zur Verfügung - ein Vorteil für das Cashflow-Management und ein Pluspunkt, wenn zeitkritische Zahlungen erforderlich sind, z. B. wenn ein Verbraucher schnell einen Überziehungskredit vermeiden muss oder wenn ein kleines Unternehmen seinen Kassenbestand erhöhen will.

Gibt es neben der Eilüberweisung noch andere Wege, um den Zahlungseingang zu beschleunigen?

Eilüberweisungen sind ein vorteilhafter Weg, um den Zahlungseingang zu beschleunigen. Eine weitere Möglichkeit ist, Zahlungen über einen Drittanbieter wie GoCardless abzuwickeln.

Durch GoCardless verkürzt sich die Zeit bis zum Erhalt von Auszahlungen um 47 %. Als Unternehmer können Sie so also stets beruhigt sein, wenn es um Ihren Cashflow geht.