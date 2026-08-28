Mollie und GoCardless finalisieren Zusammenschluss

Zahlungen, Konten, Finanzierungen unter einem Dach

Amsterdam/München – 1. September 2026 – Mollie hat heute den Abschluss der Übernahme von GoCardless, einem weltweit führenden Anbieter für Bankzahlungen, bekanntgegeben. Gemeinsam bedienen die Unternehmen künftig mehr als 350.000 Geschäftskunden in über 30 Märkten. Koen Köppen, CEO von Mollie, wird Geschäftsführer der Gruppe. GoCardless bleibt als “GoCardless, ein Unternehmen der Mollie-Gruppe” unter der Leitung des Mitgründers Hiroki Takeuchi aktiv.

Alle Finanzprozesse an einem zentralen Ort

Wachstumsorientierte Unternehmen organisieren ihre Finanzprozesse meist über getrennte Anbieter; Kartenzahlungen, Lastschriften, Kontoführung oder Finanzierungen benötigen jeweils eine eigene Integration, die gepflegt und am Monatsende abgeglichen werden muss. Ein Gesamtüberblick fehlt in der Regel. Mollie bündelt Zahlungen, Konten und Unternehmensfinanzierung auf einer Plattform.

Im Zentrum des Angebots steht eine umfassende Zahlungssuite, die Mollies Karten- und lokale Zahlungsmethoden mit der führenden Pay-by-Bank-Lösung von GoCardless vereint. Das Angebot ist in 38 Ländern verfügbar. Unternehmen können damit Zahlungen empfangen, ihre Liquidität steuern und ihr Wachstum finanzieren.

“Wir sind nicht einfach zwei Unternehmen, die sich zusammenschließen. Gemeinsam erweitern wir die Möglichkeiten unserer Kundinnen und Kunden spürbar”, sagt Köppen. “Wir ergänzen uns, teilen dieselbe DNA und eine gemeinsame Mission: Geldmanagement vereinfachen. Unsere Kundinnen und Kunden bekommen einen Finanzpartner, der mit ihren Ambitionen mitwächst.”

Mollie ist in Europa verwurzelt und baut sein Geschäft für jeden Markt individuell auf. Konkret heißt das: Zahlungsmethoden, die im jeweiligen Land tatsächlich genutzt werden, Support in der Landessprache und lokalisiertes Onboarding. Hinzu kommen eigene Teams in zwölf Städten des Europäischen Wirtschaftsraums. GoCardless ist nach demselben Prinzip gebaut und bringt der Gruppe eine etablierte Präsenz in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Beide Unternehmen gehen diesen Schritt aus einer starken Position heraus. Mollie erreichte 2024 EBITDA-Profitabilität und meldete für 2025 einen Nettoumsatz von 147 Millionen Euro, während GoCardless im Sommer 2025 sein erstes EBITDA-positives Quartal verzeichnete. Die finanzielle Stabilität ermöglicht eine ausgereifte Integration, bei der die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im Zentrum stehen. Services, Ansprechpartner und bestehende Verträge mit beiden Unternehmen bleiben von dem Zusammenschluss unberührt. Die Integration erfolgt schrittweise und richtet sich danach, was für Kundinnen und Kunden am besten ist. Das Ziel ist ein Angebot, das schrittweise weiter wächst.

“Unser Versprechen ist einfach: Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen immer an erster Stelle”, ergänzt Köppen. “Sie haben jetzt einen Finanzpartner an ihrer Seite, der auf Beständigkeit ausgelegt ist. Gemeinsam sind wir stärker und wir freuen uns darauf, die Zukunft der Finanzdienstleistungen für jedes Unternehmen in Europa und darüber hinaus zu gestalten.