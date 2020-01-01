Sparen Sie Betriebskosten

Die tatsächlichen Kosten für den Einzug von Zahlungen gehen über die Transaktionskosten hinaus – von Einrichtungskosten über Bearbeitungsgebühren für Karten bis hin zu entgangenen Einnahmen durch Kundenabwanderung. Jede weitere Betriebsausgabe bremst das Wachstum weiter.

Bei internationalen Zahlungen kommen noch Umtauschgebühren und andere versteckte Gebühren hinzu.