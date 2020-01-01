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Großunternehmen

Sparen Sie Betriebskosten

Reduzieren Sie mit GoCardless Ihre Kosten für den Einzug und die Verwaltung wiederkehrender Zahlungen um bis zu 56 %.

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Die Kosten für den Einzug wiederkehrender Zahlung summieren sich

Die tatsächlichen Kosten für den Einzug von Zahlungen gehen über die Transaktionskosten hinaus – von Einrichtungskosten über Bearbeitungsgebühren für Karten bis hin zu entgangenen Einnahmen durch Kundenabwanderung. Jede weitere Betriebsausgabe bremst das Wachstum weiter. 

Bei internationalen Zahlungen kommen noch Umtauschgebühren und andere versteckte Gebühren hinzu.

Seit dem Wechsel zu GoCardless haben wir die Kosten für die Zahlungsabwicklung um 90 % gesenkt.

Damian Brychcy, COO und Gründer, Capital on Tap

Preiswerter Zahlungseinzug

Kombinieren Sie jetzt alle Kostenvorteile der automatischen Zahlungsabwicklung von GoCardless und senken Sie so Ihre Kosten.

Automatisierte, regelmäßige Zahlungen

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie bisher manuelle Prozesse automatisieren. Verwalten Sie den Zahlungseinzug und -abgleich mit einer umfangreichen Auswahl von über 200 führenden Partnerintegrationen oder unserer branchenführenden API.

Benachrichtigungen in Echtzeit

Mit GoCardless werden bis zu 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können. Oder sie überlassen die Neuanweisung unserer intelligenten Lösung.

Überblick über alle Zahlungen

Mit benutzerfreundlichen Einblicken und Berichten in Echtzeit können Sie den gesamten Zahlungsvorgang verfolgen. Wenn eine Zahlung fehlschlagen sollte, können Sie schnell reagieren und die Arbeitslast Ihres Kundenservice reduzieren.

Unterstützen Sie die Arbeit Ihrer Teams

Mit GoCardless benötigen Sie 59 % weniger Teamressourcen für die Durchführung und Verwaltung von Zahlungen.

59%

Ein IDC Whitepaper zeigt, dass Unternehmen mit GoCardless 59 % weniger Zeit für die Verwaltung von Zahlungsplattformen aufwenden.

Geschaffen für erfolgreiche Zahlungen

Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt, weist Success+ weist sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.

Jetzt mehr erfahren

Für wiederkehrende Zahlungen konzipiert

GoCardless ist der einzige Zahlungsanbieter, der sich auf wiederkehrende Zahlungen spezialisiert hat. Wir kümmern uns um den Zahlungseinzug Ihrer Rechnungen, Abonnements oder Mitgliedsbeiträge, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können. Über 50.000 Unternehmen jeder Größe rund um den Globus vertrauen auf GoCardless.

6x schnellerer Zahlungseingang mit GoCardless

Das US-amerikanische SaaS-Unternehmen Autotask verkauft Abonnements in mehr als 50 Ländern, darunter Großbritannien, die Niederlande und Deutschland. Vor GoCardless bezahlte die Hälfte seiner Kunden ihre monatlichen Gebühren per Überweisung oder Scheck und die andere Hälfte per Kreditkarte.

Seit dem Wechsel zu GoCardless konnte Autotask seine Schuldnertage auf gerade einmal 3,5 Tage reduzieren und die fehlgeschlagenen Zahlungen auf unter 1 % senken.

Zur vollständigen Erfolgsgeschichte

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Wie können wir Sie unterstützen?

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Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungsexperten darüber, wie Sie Verwaltungskosten für die Zahlungsabwicklung einsparen können. Wir unterstützen Sie gerne dabei, den Einzug Ihrer wiederkehrenden Zahlungen zu optimieren.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.