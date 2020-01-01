Sparen Sie Betriebskosten

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Reduzieren Sie mit GoCardless Ihre Kosten für den Einzug und die Verwaltung wiederkehrender Zahlungen um bis zu 56 %.
Die tatsächlichen Kosten für den Einzug von Zahlungen gehen über die Transaktionskosten hinaus – von Einrichtungskosten über Bearbeitungsgebühren für Karten bis hin zu entgangenen Einnahmen durch Kundenabwanderung. Jede weitere Betriebsausgabe bremst das Wachstum weiter.
Bei internationalen Zahlungen kommen noch Umtauschgebühren und andere versteckte Gebühren hinzu.
Seit dem Wechsel zu GoCardless haben wir die Kosten für die Zahlungsabwicklung um 90 % gesenkt.
Damian Brychcy, COO und Gründer, Capital on Tap
Kombinieren Sie jetzt alle Kostenvorteile der automatischen Zahlungsabwicklung von GoCardless und senken Sie so Ihre Kosten.
Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie bisher manuelle Prozesse automatisieren. Verwalten Sie den Zahlungseinzug und -abgleich mit einer umfangreichen Auswahl von über 200 führenden Partnerintegrationen oder unserer branchenführenden API.
Mit GoCardless werden bis zu 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können. Oder sie überlassen die Neuanweisung unserer intelligenten Lösung.
Mit benutzerfreundlichen Einblicken und Berichten in Echtzeit können Sie den gesamten Zahlungsvorgang verfolgen. Wenn eine Zahlung fehlschlagen sollte, können Sie schnell reagieren und die Arbeitslast Ihres Kundenservice reduzieren.
Mit GoCardless benötigen Sie 59 % weniger Teamressourcen für die Durchführung und Verwaltung von Zahlungen.
59%
Ein IDC Whitepaper zeigt, dass Unternehmen mit GoCardless 59 % weniger Zeit für die Verwaltung von Zahlungsplattformen aufwenden.
Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen gleich beim ersten Mal erfolgreich ein. Falls eine Zahlung doch einmal fehlschlägt, weist Success+ weist sie automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun.
GoCardless ist der einzige Zahlungsanbieter, der sich auf wiederkehrende Zahlungen spezialisiert hat. Wir kümmern uns um den Zahlungseinzug Ihrer Rechnungen, Abonnements oder Mitgliedsbeiträge, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können. Über 50.000 Unternehmen jeder Größe rund um den Globus vertrauen auf GoCardless.
Das US-amerikanische SaaS-Unternehmen Autotask verkauft Abonnements in mehr als 50 Ländern, darunter Großbritannien, die Niederlande und Deutschland. Vor GoCardless bezahlte die Hälfte seiner Kunden ihre monatlichen Gebühren per Überweisung oder Scheck und die andere Hälfte per Kreditkarte.
Seit dem Wechsel zu GoCardless konnte Autotask seine Schuldnertage auf gerade einmal 3,5 Tage reduzieren und die fehlgeschlagenen Zahlungen auf unter 1 % senken.
Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungsexperten darüber, wie Sie Verwaltungskosten für die Zahlungsabwicklung einsparen können. Wir unterstützen Sie gerne dabei, den Einzug Ihrer wiederkehrenden Zahlungen zu optimieren.