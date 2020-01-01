Weniger Abwanderungen

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30 % Ihrer Abwanderung sind nicht gewollt, sondern lediglich auf fehlgeschlagene Zahlungen zurückzuführen. Mit GoCardless maximieren Sie den Zahlungserfolg und binden Ihre Kunden so längerfristig.
Abwanderungen stellen für jedes Abonnementgeschäft ein Problem dar. 30 % dieser Abwanderungen sind nicht gewollt. Häufig ist der Grund eine fehlgeschlagene Kredit- und Debitkartenzahlung. Das kann passieren, wenn eine Karte verloren geht oder gestohlen wird, sie abläuft oder wenn die Bank des Kunden die Zahlung ablehnt. Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten schlagen in 10-15 % aller Fälle fehl.
Wir haben jetzt eine Ausfallrate von gerade einmal 0,4 %. Und viele fehlgeschlagene Zahlungen werden durch eine erneute Anweisung sofort korrigiert.
Damian Clements, Finanzdirektor, Yorkshire Energy
Die durchschnittliche Ausfallrate mit GoCardless beträgt beim ersten Versuch 2,5 %. Mit Success+ können Sie den Bezahlvorgang noch weiter optimieren, indem Sie fehlgeschlagene Zahlungen auf intelligente Weise erneut anweisen.
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode von Bank zu Bank, mit der Unternehmen Zahlungen direkt vom Bankkonto ihrer Kunden einziehen können.
Mit GoCardless werden rund 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können.
Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen dennoch abbuchen.
Success+ optimiert die Zahlungsabwicklung ganz automatisch für Sie. Die Software berechnet den besten Zeitpunkt für die Neuanweisung und erfasst, welche Zahlungen eingegangen sind. 89 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ ihnen Zeit spart.
Bieten Sie Ihren Kunden von Anfang an ein nahtloses Zahlungserlebnis mit Ihrer Markenidentität, das die Umwandlungsrate erheblich steigern kann.
Die Umstellung auf GoCardless war der logische nächste Schritt für unser Abrechnungssystem. Wir können es nun uneingeschränkt skalieren.
Chris Latchford, Global Head of Payments Strategy, Funding Circle
Das British Journal of Photography ist ein renommiertes Fotomagazin mit über 4.000 Monatsabonnenten aus aller Welt. Mit GoCardless konnte das BJOP seine Verlängerungsrate von 60 auf 90 % steigern und sein Online-Angebot in ein umfassendes Abonnementmodell umwandeln.
Unsere Experten reden gerne mit Ihnen über Ihre Herausforderungen und finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung.