Weniger Abwanderungen

Abwanderungen stellen für jedes Abonnementgeschäft ein Problem dar. 30 % dieser Abwanderungen sind nicht gewollt. Häufig ist der Grund eine fehlgeschlagene Kredit- und Debitkartenzahlung. Das kann passieren, wenn eine Karte verloren geht oder gestohlen wird, sie abläuft oder wenn die Bank des Kunden die Zahlung ablehnt. Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten schlagen in 10-15 % aller Fälle fehl.