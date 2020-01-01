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Behalten Sie den Überblick über Ihre Zahlungen

Mit Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen erfahren Sie immer, wann eine Zahlung eingezogen wird. Falls die Zahlung fehlschlägt oder das Mandat storniert wird, haben Sie so die Möglichkeit, schnell Maßnahmen zu ergreifen.

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Der Zahlungseinzug sollte keine Black Box sein

Erhalten Sie Ihre Zahlungen immer pünktlich? Ist eine Zahlung fehlgeschlagen? Welcher Kunde schuldet Ihnen noch Geld? Ohne Informationen über Ihre Zahlungsvorgänge erhalten Sie nie die richtigen Antworten.

[Vor GoCardless] konnten wir unseren Kunden einfach keinen zufriedenstellenden Service bieten. Die Zahlungen gingen zwar auf unserem Konto ein, aber wir hatten keinerlei Überblick darüber, woher sie kamen und welche von ihnen nicht rechtzeitig eingingen.

Marc Hartog, Geschäftsführer, British Journal of Photography

Zuverlässig wiederkehrende Zahlungen

GoCardless zieht etwa 97,3 % der Zahlungen gleich bei der ersten Anweisung erfolgreich ein. Und unsere Echtzeit-Warnmeldungen teilen Ihnen sofort mit, wenn eine Zahlung fehlschlägt oder ein Kunde seine Einzugsermächtigung kündigt. Sie können fehlgeschlagene Zahlungen ganz einfach neu anweisen oder es Success+ überlassen, die Neuanweisung automatisch am besten Tag für jeden Kunden zu planen.

Verwalten Sie all Ihre Zahlungen an einem Ort

In unserem Online-Dashboard können Sie alle Transaktionen sehen und verwalten. Alternativ können Sie aber auch mithilfe unserer vielen Partner Ihre vorhandene Abrechnungssoftware mit GoCardless integrieren.

So funktioniert GoCardless

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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+44 20 4579 7398

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.