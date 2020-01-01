Behalten Sie den Überblick über Ihre Zahlungen

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Mit Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen erfahren Sie immer, wann eine Zahlung eingezogen wird. Falls die Zahlung fehlschlägt oder das Mandat storniert wird, haben Sie so die Möglichkeit, schnell Maßnahmen zu ergreifen.
Erhalten Sie Ihre Zahlungen immer pünktlich? Ist eine Zahlung fehlgeschlagen? Welcher Kunde schuldet Ihnen noch Geld? Ohne Informationen über Ihre Zahlungsvorgänge erhalten Sie nie die richtigen Antworten.
[Vor GoCardless] konnten wir unseren Kunden einfach keinen zufriedenstellenden Service bieten. Die Zahlungen gingen zwar auf unserem Konto ein, aber wir hatten keinerlei Überblick darüber, woher sie kamen und welche von ihnen nicht rechtzeitig eingingen.Marc Hartog, Geschäftsführer, British Journal of Photography
GoCardless zieht etwa 97,3 % der Zahlungen gleich bei der ersten Anweisung erfolgreich ein. Und unsere Echtzeit-Warnmeldungen teilen Ihnen sofort mit, wenn eine Zahlung fehlschlägt oder ein Kunde seine Einzugsermächtigung kündigt. Sie können fehlgeschlagene Zahlungen ganz einfach neu anweisen oder es Success+ überlassen, die Neuanweisung automatisch am besten Tag für jeden Kunden zu planen.
In unserem Online-Dashboard können Sie alle Transaktionen sehen und verwalten. Alternativ können Sie aber auch mithilfe unserer vielen Partner Ihre vorhandene Abrechnungssoftware mit GoCardless integrieren.
Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.