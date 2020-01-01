Behalten Sie den Überblick über Ihre Zahlungen

GoCardless zieht etwa 97,3 % der Zahlungen gleich bei der ersten Anweisung erfolgreich ein. Und unsere Echtzeit-Warnmeldungen teilen Ihnen sofort mit, wenn eine Zahlung fehlschlägt oder ein Kunde seine Einzugsermächtigung kündigt. Sie können fehlgeschlagene Zahlungen ganz einfach neu anweisen oder es Success+ überlassen, die Neuanweisung automatisch am besten Tag für jeden Kunden zu planen.