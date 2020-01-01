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Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitsdatum ein, reduzieren Sie Ihre Schuldnertage und verbessern Sie Ihren Cashflow. So können Sie die Zukunft Ihres Unternehmens besser planen.
Kleine Unternehmen haben häufig Probleme mit ihrem Cashflow. Zunehmende Schuldnertage und die unangenehme Bitte, endlich bezahlt zu werden, schränken Ihre Möglichkeiten ein, für die Zukunft zu planen, oder können sogar existenzbedrohend sein.
Mit GoCardless gibt es diese unbehaglichen Gespräche mit Kunden nicht mehr, es spart Zeit und verbessert natürlich den Cashflow – das ist wirklich wichtig!Saija Mahon, Mahon Digital
Der Schlüssel zu einem besseren Cashflow ist ein verlässlicher automatisierter Zahlungseingang. Nehmen Sie Ihren Kunden die Arbeit ab, jeden Monat an ihre Zahlung zu denken, und sparen Sie Zeit bei der Verwaltung.
Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.
Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.
Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.
GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.
Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.