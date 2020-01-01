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Verbessern Sie Ihren Cashflow

Ziehen Sie Zahlungen automatisch am Fälligkeitsdatum ein, reduzieren Sie Ihre Schuldnertage und verbessern Sie Ihren Cashflow. So können Sie die Zukunft Ihres Unternehmens besser planen.

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Zahlungen einzutreiben, sollte kein Vollzeitjob sein

Kleine Unternehmen haben häufig Probleme mit ihrem Cashflow. Zunehmende Schuldnertage und die unangenehme Bitte, endlich bezahlt zu werden, schränken Ihre Möglichkeiten ein, für die Zukunft zu planen, oder können sogar existenzbedrohend sein.

Mit GoCardless gibt es diese unbehaglichen Gespräche mit Kunden nicht mehr, es spart Zeit und verbessert natürlich den Cashflow – das ist wirklich wichtig!

Saija Mahon, Mahon Digital

Sorgen Sie mit automatisiertem Zahlungseinzug für einen verlässlichen Cashflow

Der Schlüssel zu einem besseren Cashflow ist ein verlässlicher automatisierter Zahlungseingang. Nehmen Sie Ihren Kunden die Arbeit ab, jeden Monat an ihre Zahlung zu denken, und sparen Sie Zeit bei der Verwaltung.

So funktioniert GoCardless

Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.