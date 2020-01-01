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Sparen Sie Kosten

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen automatisieren. Verabschieden Sie sich von komplexen und kostspieligen manuellen Vorgängen.

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Der Zahlungseinzug sollte nicht die Welt kosten

Eine schlecht organisierter Zahlungsverwaltung führt zu zeit- und kostenintensivem Mehraufwand wie etwa bei fehlgeschlagenen Zahlungen, die nachverfolgt werden müssen, oder bei nicht miteinander integrieren Systemen, deren Daten manuell übertragen werden müssen.

„Seit dem Wechsel zu GoCardless haben wir die Kosten für die Zahlungsabwicklung um 90 % gesenkt.“

Damian Brychcy, COO, Capital on Tap

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Zahlungsverwaltung

Reduzieren Sie die Kosten für Ihre wiederkehrenden Zahlungen, indem Sie den gesamten Vorgang automatisieren. Mit GoCardless können Sie den Geldeinzug automatisieren und den gesamten Prozess in Ihr bestehendes Abrechnungssystem integrieren. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können, und schließen Sie menschliche Fehler beim manuellen Abgleich aus.

So funktioniert GoCardless

Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.