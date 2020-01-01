Sparen Sie Kosten

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Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen automatisieren. Verabschieden Sie sich von komplexen und kostspieligen manuellen Vorgängen.
Eine schlecht organisierter Zahlungsverwaltung führt zu zeit- und kostenintensivem Mehraufwand wie etwa bei fehlgeschlagenen Zahlungen, die nachverfolgt werden müssen, oder bei nicht miteinander integrieren Systemen, deren Daten manuell übertragen werden müssen.
„Seit dem Wechsel zu GoCardless haben wir die Kosten für die Zahlungsabwicklung um 90 % gesenkt.“Damian Brychcy, COO, Capital on Tap
Reduzieren Sie die Kosten für Ihre wiederkehrenden Zahlungen, indem Sie den gesamten Vorgang automatisieren. Mit GoCardless können Sie den Geldeinzug automatisieren und den gesamten Prozess in Ihr bestehendes Abrechnungssystem integrieren. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können, und schließen Sie menschliche Fehler beim manuellen Abgleich aus.
Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.
Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.
Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.
GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift Garantie geschützt.
Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.