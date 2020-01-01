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Werden Sie schneller bezahlt

Verkürzen Sie die Zeit bis zum Zahlungseingang um 47 % und minimieren Sie Ihre Schuldnertage, indem Sie die volle Kontrolle über den Zeitpunkt Ihrer Zahlungen übernehmen.

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Hohe offene Forderung behindern das Wachstum

Eine lange Forderungslaufzeit und eine zunehmende Zahl an offenen Forderungen erschwert es Ihrer Marke, in die Zukunft zu investieren.

Mit dem Lastschriftverfahren müssen wir nicht mehr darauf warten, dass unsere Kunden uns bezahle, und wir konnten unsere offenen Forderungen so erheblich reduzieren.

Patrick Hughes, Former Assistant Corporate Controller, Autotask

Erhalten Sie die volle Kontrolle über den Zahlungseingang

GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode. Sie erhalten die Kontrolle darüber, wann Zahlungen eingezogen werden, und die vollständige Übersicht über Ihre Außenstände.

Aktiver Zahlungseinzug

GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode von Bank zu Bank, mit der Unternehmen Zahlungen direkt vom Bankkonto ihrer Kunden einziehen können.

Niedrige Ausfallraten

Mit GoCardless werden rund 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können.

Intelligente Neuanweisungen

Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.

Optimieren Sie Ihre Zahlungen mit Success+.

Success+ optimiert die Zahlungsabwicklung ganz automatisch für Sie. Die Software berechnet den besten Zeitpunkt für die Neuanweisung und erfasst, welche Zahlungen eingegangen sind. 89 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ ihnen Zeit spart.

Mehr erfahren

Alles funktioniert einfach ... der monatliche Abrechnungsprozess lässt sich jetzt mit ein oder zwei Klicks erledigen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken oder uns Gedanken machen.

John Heggs, Finanzmanager, intY

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Wie können wir Sie unterstützen?

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Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungsexperten darüber, wie Sie schneller bezahlt werden können. Wir unterstützen Sie gerne dabei, den Einzug Ihrer wiederkehrenden Zahlungen zu optimieren.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.