Werden Sie schneller bezahlt

Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
Verkürzen Sie die Zeit bis zum Zahlungseingang um 47 % und minimieren Sie Ihre Schuldnertage, indem Sie die volle Kontrolle über den Zeitpunkt Ihrer Zahlungen übernehmen.
Eine lange Forderungslaufzeit und eine zunehmende Zahl an offenen Forderungen erschwert es Ihrer Marke, in die Zukunft zu investieren.
Mit dem Lastschriftverfahren müssen wir nicht mehr darauf warten, dass unsere Kunden uns bezahle, und wir konnten unsere offenen Forderungen so erheblich reduzieren.
Patrick Hughes, Former Assistant Corporate Controller, Autotask
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode. Sie erhalten die Kontrolle darüber, wann Zahlungen eingezogen werden, und die vollständige Übersicht über Ihre Außenstände.
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode von Bank zu Bank, mit der Unternehmen Zahlungen direkt vom Bankkonto ihrer Kunden einziehen können.
Mit GoCardless werden rund 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können.
Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.
Success+ optimiert die Zahlungsabwicklung ganz automatisch für Sie. Die Software berechnet den besten Zeitpunkt für die Neuanweisung und erfasst, welche Zahlungen eingegangen sind. 89 % der Unternehmen gaben an, dass Success+ ihnen Zeit spart.
Alles funktioniert einfach ... der monatliche Abrechnungsprozess lässt sich jetzt mit ein oder zwei Klicks erledigen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken oder uns Gedanken machen.
John Heggs, Finanzmanager, intY
Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungsexperten darüber, wie Sie schneller bezahlt werden können. Wir unterstützen Sie gerne dabei, den Einzug Ihrer wiederkehrenden Zahlungen zu optimieren.