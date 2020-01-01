Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen

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GoCardless zieht etwa 97,5 % der Zahlungen gleich bei der ersten Anweisung erfolgreich ein und Success+ plant eventuelle Neuanweisungen automatisch am besten Tag für jeden Kunden.
10–15 % aller Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarte schlagen fehl. Karten können verloren gehen, ablaufen oder von der ausstellenden Bank abgelehnt werden. Jede fehlgeschlagene Zahlung muss erneut angewiesen und berichtigt werden, was den Verwaltungsaufwand bedeutet.
Vor der Verwendung von Success+ mussten wir manuell jede fehlgeschlagene Zahlung verfolgen. Mit GoCardless können wir das vermeiden.Ioannis Georgiou, Mitbegründer, Lendwise
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, das bereits bei der ersten Zahlungsanweisung mit einer niedrigen Ausfallrate von etwa 2,5 % überzeugt. Da Bankkonten nicht ablaufen, müssen Kundendaten nur selten aktualisiert werden.
Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.
Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.