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Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen

GoCardless zieht etwa 97,5 % der Zahlungen gleich bei der ersten Anweisung erfolgreich ein und Success+ plant eventuelle Neuanweisungen automatisch am besten Tag für jeden Kunden.

Erste SchritteKontaktieren Sie uns

10–15 % der Kartenzahlungen schlagen fehl

10–15 % aller Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarte schlagen fehl. Karten können verloren gehen, ablaufen oder von der ausstellenden Bank abgelehnt werden. Jede fehlgeschlagene Zahlung muss erneut angewiesen und berichtigt werden, was den Verwaltungsaufwand bedeutet.

Vor der Verwendung von Success+ mussten wir manuell jede fehlgeschlagene Zahlung verfolgen. Mit GoCardless können wir das vermeiden.

Ioannis Georgiou, Mitbegründer, Lendwise

Erzielen Sie mehr erfolgreiche Zahlungen mit GoCardless

GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, das bereits bei der ersten Zahlungsanweisung mit einer niedrigen Ausfallrate von etwa 2,5 % überzeugt. Da Bankkonten nicht ablaufen, müssen Kundendaten nur selten aktualisiert werden.

Optimieren Sie Ihre Zahlungen mit Success+.

Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.

So funktioniert GoCardless

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Beginnen Sie noch heute, Zahlungen einzuziehen

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Ganz ohne Einrichtungskosten oder versteckte Gebühren. Und es dauert nur wenige Minuten.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.