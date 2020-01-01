Grenzenlose Zahlungen

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Ziehen Sie mit GoCardless dort wiederkehrende Zahlungen ein, wo sich Ihre Kunden befinden. Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen in mehr als 30 Ländern über ein einziges Bankkonto und erhalten Sie Zahlungen in Ihrer eigenen Währung.
Oft ist es schwierig, im Ausland Geschäfte zu führen - besonders, wenn es umeine reibungslose Bezahlung geht. Der internationale Einzug von wiederkehrenden Zahlungen ist langwierig, teuer und unzuverlässig.
Unsere Kunden auf der ganzen Welt sollen DocuSign einfach und problemlos bezahlen können. Wir arbeiten mit GoCardless zusammen, um Lastschriften als eine Zahlungsoption in Großbritannien und der EU anzubieten.
Robin Joy, SVP of Digital, Demand & Web Sales, DocuSign
GoCardless ist das erste globale Netzwerk speziell für grenzübergreifende wiederkehrende Zahlungen. Unser Netzwerk vereinigt bisher fragmentierte und eingeschränkte Lastschriftverfahren und ermöglicht es Ihnen, alle Zahlungen über ein Bankkonto und in einer Währung abzuwickeln.
Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen in mehr als 30 Ländern über ein einziges Bankkonto. Oder verwenden Sie lokalen Konten, um Umtauschgebühren zu sparen. Sie haben die Wahl.
Wählen Sie das Zahlungsdatum und ziehen Sie das Geld direkt von den Konten Ihrer Kunden ein. Lastschriften schlagen 4 x weniger fehl als Karten.
Sehen Sie die genaue Gebühr einschließlich des Wechselkurses (bereitgestellt von Wise) – ganz ohne böse Überraschungen.
Bieten Sie in über 30 Ländern die Bezahlung per Lastschrift an – darunter die Eurozone und Großbritannien, USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Bisher ist GoCardless unsere beliebteste Zahlungsmethode – 50 % – 85 % unserer Kunden entscheiden sich dafür.
Diego Passarela, Abteilungsleiter Abrechnung und Zahlungen, Quandoo
Die automatisierte Buchhaltungs-, Bilanzierungs- und Kosten Verwaltungs-Software der Receipt Bank ermöglicht es Zehntausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt, produktiver zu arbeiten und Services für mehr Kunden zu erbringen. Die Receipt Bank ist international expandiert und hat knapp 100 % Ihrer Zahlungen auf das Lastschriftverfahren umgestellt.
Informieren Sie sich bei einem unserer Zahlungsexperten über die Herausforderungen beim internationalen Einzug wiederkehrender Zahlungen im großen Maßstab. Wir erklären Ihnen, wie GoCardless Sie unterstützen und den internationalen Zahlungseinzug erfolgreich umsetzen kann.