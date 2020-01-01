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Grenzenlose Zahlungen

Ziehen Sie mit GoCardless dort wiederkehrende Zahlungen ein, wo sich Ihre Kunden befinden. Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen in mehr als 30 Ländern über ein einziges Bankkonto und erhalten Sie Zahlungen in Ihrer eigenen Währung.

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Viele Unternehmen werden durch komplexe internationale Zahlungsvorgänge vom Erreichen ihrer Ziele abgehalten.

Oft ist es schwierig, im Ausland Geschäfte zu führen - besonders, wenn es umeine reibungslose Bezahlung geht. Der internationale Einzug von wiederkehrenden Zahlungen ist langwierig, teuer und unzuverlässig.

Unsere Kunden auf der ganzen Welt sollen DocuSign einfach und problemlos bezahlen können. Wir arbeiten mit GoCardless zusammen, um Lastschriften als eine Zahlungsoption in Großbritannien und der EU anzubieten.

Robin Joy, SVP of Digital, Demand & Web Sales, DocuSign

Eine Plattform für den internationalen Einzug wiederkehrender Zahlungen

GoCardless ist das erste globale Netzwerk speziell für grenzübergreifende wiederkehrende Zahlungen. Unser Netzwerk vereinigt bisher fragmentierte und eingeschränkte Lastschriftverfahren und ermöglicht es Ihnen, alle Zahlungen über ein Bankkonto und in einer Währung abzuwickeln.

Einfacher Zahlungseinzug

Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen in mehr als 30 Ländern über ein einziges Bankkonto. Oder verwenden Sie lokalen Konten, um Umtauschgebühren zu sparen. Sie haben die Wahl.

Zuverlässiger Cashflow

Wählen Sie das Zahlungsdatum und ziehen Sie das Geld direkt von den Konten Ihrer Kunden ein. Lastschriften schlagen 4 x weniger fehl als Karten.

Transparente Gebühren und Wechselkurse

Sehen Sie die genaue Gebühr einschließlich des Wechselkurses (bereitgestellt von Wise) – ganz ohne böse Überraschungen.

Lokale Zahlung, globale Reichweite

Bieten Sie in über 30 Ländern die Bezahlung per Lastschrift an – darunter  die Eurozone und Großbritannien, USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Bisher ist GoCardless unsere beliebteste Zahlungsmethode – 50 % – 85 % unserer Kunden entscheiden sich dafür.

Diego Passarela, Abteilungsleiter Abrechnung und Zahlungen, Quandoo

„Wir benötigen den richtigen Anbieter für neue Märkte“

Die automatisierte Buchhaltungs-, Bilanzierungs- und Kosten Verwaltungs-Software der Receipt Bank ermöglicht es Zehntausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt, produktiver zu arbeiten und Services für mehr Kunden zu erbringen. Die Receipt Bank ist international expandiert und hat knapp 100 % Ihrer Zahlungen auf das Lastschriftverfahren umgestellt.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Wie können wir Sie unterstützen?

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Informieren Sie sich bei einem unserer Zahlungsexperten über die Herausforderungen beim internationalen Einzug wiederkehrender Zahlungen im großen Maßstab. Wir erklären Ihnen, wie GoCardless Sie unterstützen und den internationalen Zahlungseinzug erfolgreich umsetzen kann.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.